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Mưa lũ phức tạp, Lâm Đồng di dời 13 hộ dân khỏi khu tái định cư

Thái Lâm

TPO - Trước diễn biến sạt lở và mưa lũ phức tạp, UBND xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đã di dời 13 hộ dân trong vùng nguy hiểm tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 đến nơi an toàn.

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Địa phương vừa di dời 13 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5.

Theo vị này, các hộ dân được bố trí nơi ở an toàn, đồng thời, địa phương bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định trong thời gian di dời.

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Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 được bố trí trên sườn đồi.

Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 và yêu cầu các đơn vị triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và xử lý những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Đáng chú ý, giai đoạn 2 của khu tái định cư đang được triển khai, với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng.

Trước diễn biến trên, việc di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm đang được địa phương ưu tiên nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trong thời gian mưa lũ.

Trước đó, cuối tháng 8/2026, lãnh UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp kiểm tra tình trạng sạt lở tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5. Tại thời điểm này, khu vực taluy dương phía sau nhà các hộ dân từ A1 đến A20 bị sụt lún trên chiều dài khoảng 500m, rộng khoảng 50m, đe dọa nhiều hộ dân.

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Tình hình sạt lở tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 ngày càng nghiêm trọng.

Tại hiện trường, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xã Đam Rông 4 chủ động phương án ứng phó, bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở và vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn khi tình hình diễn biến bất thường. Về lâu dài, tỉnh yêu cầu khảo sát, đánh giá toàn diện địa hình, địa chất để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý căn cơ.

Như Tiền Phong đưa tin, dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn K’Nớ 5 được triển khai từ năm 2017 nhằm ổn định nơi ở cho người dân vùng sâu, vùng xa. Khu tái định cư đã bố trí 73 lô đất, trong đó, 63 hộ xây dựng nhà và chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, từ mùa mưa năm 2025 đến nay, nhiều vị trí tại khu dân cư xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt nền nhà và sạt trượt taluy. Một số công trình dân sinh bị hư hỏng, cuốn trôi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #di dời dân #sạt lở #khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 #xã Đam Rông 4 #sạt lở đất #mưa lũ #phức tạp

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