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Xuất hiện hàng nghìn con 'chim lạ' sà xuống cánh đồng

Hoài Nam

TPO - Người dân địa phương bất ngờ khi nhìn thấy hàng nghìn con "chim lạ" xuất hiện trên những cánh đồng vừa thu hoạch ở thôn Phúc Điền, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Video cận cảnh hàng nghìn con chim sà xuống cánh đồng.

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa ghi nhận đàn chim hàng nghìn con, nghi là mòng biển, xuất hiện trên cánh đồng ở thôn Phúc Điền.

Đàn chim xuất hiện từ ngày 11/9, bay thành từng tốp lớn trên khu vực cánh đồng vừa thu hoạch. Sau khi chao lượn trên không, đàn chim đồng loạt sà xuống ruộng, di chuyển giữa các thửa đất để tìm kiếm thức ăn, chủ yếu là các loài côn trùng.

Qua quan sát, đàn chim có bộ lông màu trắng, phần đuôi pha xám. Số lượng lên tới hàng nghìn con, khiến nhiều người dân địa phương đứng từ xa theo dõi, chụp ảnh và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

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Đàn chim xuất hiện giữa cánh đồng ở Hà Tĩnh.

Theo người dân, đây là lần đầu họ chứng kiến đàn chim có hình dáng và số lượng như vậy xuất hiện tại khu vực này. Những năm trước, vào thời điểm các cánh đồng vừa thu hoạch, khu vực này thường có các đàn cò, cói về kiếm ăn.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh nhận định, đàn chim nhiều khả năng là mòng biển loại nhỏ. Theo cán bộ kiểm lâm, mòng biển thường sinh sống, kiếm ăn ở vùng biển và việc chúng xuất hiện với số lượng lớn trên các cánh đồng ở Hà Tĩnh là khá hiếm.

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Đàn chim nghi mòng biển bay thành đàn trên cánh đồng ở xã Thạch Xuân.

Sau khi ghi nhận sự việc, chính quyền xã Thạch Xuân phối hợp với lực lượng Kiểm lâm theo dõi đàn chim, đồng thời khuyến cáo người dân không săn bắt, xua đuổi hoặc có hành động làm ảnh hưởng đến đàn chim.

Mòng biển là nhóm chim biển có tập tính di cư và ăn tạp. Tùy loài, chúng có kích thước khác nhau; một số loài trưởng thành có thể dài tới khoảng 76cm, sải cánh hơn 1,5m và nặng khoảng 2,3kg. Loài này thường có bộ lông màu trắng hoặc xám, mỏ khỏe và chân có màng bơi.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Xuất hiện hàng nghìn con 'chim lạ' sà xuống cánh đồng #chim lạ #cánh đồng #chim xuất hiện ở cánh đồng

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