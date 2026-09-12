Cảnh sát biển tìm thấy 2 thi thể thuyền viên tàu Nghi Quân 19 gặp nạn

TPO - Sau 2 ngày tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, sóng gió ở vùng biển Tây, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, vớt 2 thi thể thuyền viên tàu Nghi Quân 19 mất tích trước đó.

Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đặc khu Phú Quốc, An Giang) cho biết, chiều 10/9, đơn vị tiếp nhận tin báo và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn 2 thuyền viên tàu Nghi Quân 19 (ĐN-1326) mất tích.

Tàu do ông Lê Duy Khương (SN 1983) làm thuyền trưởng, đang tham gia thi công Dự án cảng Hòn Khoai (Cà Mau) thì gặp sóng to, lốc xoáy và bị lật. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 3 thuyền viên, trong đó 1 người được các lực lượng tại hiện trường cứu sống, 2 người mất tích.

Tàu CSB 2004 tiếp cận khu vực tàu Nghi Quân 19 bị chìm để tìm kiếm cứu nạn.

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động tàu CSB 2004 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam tiếp cận khu vực thuyền viên gặp nạn để tìm kiếm cứu nạn.

Sau 2 ngày tìm kiếm trong điều kiện sóng gió, mưa giông phức tạp, sáng 12/9, lực lượng trên tàu phát hiện, vớt được 2 thi thể đang trôi dạt cách đảo Nam Du khoảng 12 hải lý.

Qua xác minh, 2 thi thể trên là thuyền viên tàu Nghi Quân 19 mất tích. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo tàu CSB 2004 tiến hành các thủ tục, bàn giao thi thể cho lực lượng chức năng theo quy định.