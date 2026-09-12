Tàu cá va chạm xuồng tại cửa biển ở Lâm Đồng, một người tử vong

TPO - Một tàu cá và xuồng chở 6 người xảy ra va chạm tại khu vực cửa biển ở tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc khiến một người tử vong.

Ngày 12/9, UBND xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tàu cá va chạm xuồng chở 6 người khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h50 ngày 12/9, tàu cá BTh-99632-TS, dài 16,4m, công suất 572CV, do ông Đ.T. (SN 1981, trú thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa) làm thuyền trưởng, va chạm với một xuồng chèo nhỏ chở 6 người tại cửa biển thôn Hải Tân.

Sau vụ va chạm, thuyền viên tàu cá tổ chức cứu vớt và đưa được 5 người lên tàu. Riêng ông V.V.D. (SN 1994, trú thôn Hải Tân) mất tích.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 điều một xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an xã Phan Rí Cửa và Đồn Biên phòng Hòa Minh tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9h40 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông V.V.D., sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.