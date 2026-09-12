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Người lính

Kho vũ khí ở Bulgaria phát nổ rồi bốc cháy dữ dội

Minh Hạnh

TPO - Một vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn tại kho chứa vũ khí ở miền trung Bulgaria. Đây là vụ cháy thứ hai tại một cơ sở đạn dược trong vài tuần gần đây.

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Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, vụ hỏa hoạn bùng phát đêm 11/9 gần làng Tsareva Livada (miền trung Bulgaria). Các video từ hiện trường cho thấy ngọn lửa rực sáng cả bầu trời đêm.

Không có thương vong nào được báo cáo và mức độ thiệt hại chưa được ghi nhận. Ngôi làng gần nhất cách hiện trường vụ cháy hơn 1 km.

"Hiện tại, đám cháy vẫn đang diễn ra trong khuôn viên khu vực kho bãi của nhà máy và đang lan từ kho này sang kho khác", Kristina Sidorova - Thống đốc vùng Gabrovo - phát biểu với báo giới vào rạng sáng 12/9.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Al Arabiya)

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở do EMCO điều hành. Công ty này cũng từng ghi nhận một vụ nổ tại một cơ sở khác vào tháng trước.

EMCO được điều hành bởi nhà buôn vũ khí người Bulgaria - Emilian Gebrev. Đạn dược của công ty này đang được sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Minh Hạnh
Reuters
#Bulgaria #cháy kho vũ khí #đạn dược #Ukraine

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