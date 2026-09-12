Thực nghiệm vụ thảm án tại Đồng Nai

TPO - Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai vừa hoàn tất công tác tổ chức thực nghiệm điều tra vụ thảm án tại xã Bình Minh khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo đó, ngày 10/9/2026, tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đồng Nai (VKSND) phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai tiến hành kiểm sát thực nghiệm điều tra vụ án “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra ngày 3/9/2026, khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh thực nghiệm cảnh trèo rào leo lên mái nhà bị hại rạng sáng 3/9.

Quá trình tham gia thực nghiệm vụ thảm sát có sự giám sát từ cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đồng Nai, Công an TP.Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ, cá nhân liên quan.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai tổ chức thực nghiệm điều tra nhằm kiểm tra, đối chiếu các tình tiết, diễn biến vụ án với lời khai của bị can Nguyễn Đức Anh (đối tượng gây ra vụ thảm án) và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Tại buổi thực nghiệm, đại diện Viện Kiểm sát đã kiểm soát từng nội dung thực nghiệm; kiểm tra việc dựng lại các tình tiết, hành vi theo lời khai của bị can, bảo đảm quá trình thực nghiệm được tiến hành khách quan, đúng trình tự, thủ tục tố tụng.

Các phương tiện phục vụ thực nghiệm gồm xe môtô, dao Thái Lan dài khoảng 20cm, dao loại dao chặt dài 36,5cm và búp bê thay thế bị hại.

Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại

Để phục vụ thực nghiệm, bị can Nguyễn Đức Anh được trích xuất từ Trại tạm giam số 1 - Công an TP.Đồng Nai đến hiện trường để diễn lại diễn biến vụ án theo lời khai. Đối với những phân cảnh nguy hiểm, như trèo và di chuyển trên mái tôn, Cơ quan điều tra bố trí người đóng thế nhằm bảo đảm an toàn cho bị can.

Quá trình thực nghiệm được chia thành 12 phân cảnh. Bị can lần lượt diễn lại việc điều khiển xe môtô đến khu vực phía sau nhà bị hại N.V.Q; đi bộ qua đường, trèo qua tường rào, trụ cột và mái tôn để tiếp cận khu vực nhà các bị hại.

Tại một số phân cảnh, bị can diễn lại việc kéo mở khung cửa kim loại nhưng không thể đột nhập do cửa bị khóa. Sau đó, bị can tiếp tục di chuyển sang mái tôn nhà bị hại N.V.Q (SN 1986), trèo vào ban công, mở cửa và đột nhập vào bên trong.

Thực nghiệm đối tượng Nguyễn Đức Anh truy sát anh Q.



Trong từng phân cảnh, Kiểm sát viên kiểm sát việc dựng lại hành vi, vị trí, hướng di chuyển, khoảng cách và cách thức sử dụng các vật mô phỏng; đồng thời đối chiếu với lời khai, dấu vết, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra.

Tiếp đó, bị can diễn lại hành vi cầm dao di chuyển vào khu vực phòng ngủ và tấn công các bị hại H.T.M (sinh năm 1990) và 2 con của anh Q. là gồm N.T.H (sinh năm 2015) và N.N.H (sinh năm 2025). Đối với các hành vi nguy hiểm, cơ quan điều tra sử dụng người đóng thế, búp bê và vật mô phỏng, vừa bảo đảm an toàn, vừa tái hiện những tình tiết cần kiểm chứng.

Phân cảnh cuối cùng thể hiện việc bị can nhặt lưỡi dao bị gãy trên nền nhà, ném ra khu vực sân phơi quần áo, sau đó vào phòng vệ sinh rửa tay, chân và lấy khăn, quần áo để lau.

Sau khi hoàn tất các phân cảnh, cơ quan chức năng tiến hành vẽ sơ đồ, chụp ảnh trong quá trình thực nghiệm. Kiểm sát viên tiếp tục kiểm sát việc lập biên bản, ghi nhận đầy đủ kết quả thực nghiệm và các tình tiết phát sinh, bảo đảm tài liệu tố tụng được lập khách quan, chính xác, đúng quy định.

Thông qua thực nghiệm điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng có thêm cơ sở kiểm tra, đánh giá tính phù hợp giữa lời khai của bị can với diễn biến khách quan của vụ án, dấu vết, vật chứng và các chứng cứ đã thu thập, qua đó phục vụ việc đánh giá toàn diện các tình tiết của vụ án.

Quá trình thực nghiệm có sự giám sát nghiêm ngặt của các lực lượng chức năng liên quan

Như trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 3/9, tại ấp Bình Minh, TP. Đồng Nai xảy ra vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong, trong đó 3 người chết, 1 người bị thương. Đối tượng gây ra vụ thảm án là Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005), thường trú phường Hố Nai, TP.Đồng Nai bị bắt ngay sau đó.

Ngày 4/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Anh để điều tra về tội “Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.