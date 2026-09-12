Không nhường đường xe cảnh sát dẫn đoàn, tài xế bị phạt 7 triệu, trừ điểm giấy phép

TPO - Xe đầu kéo không nhường đường cho đoàn xe cảnh sát dẫn đoàn gần 3 km dù còi ưu tiên liên tục phát tín hiệu. Với hành vi này, tài xế bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa lập biên bản đối với ông Hứa V.A. về hành vi “Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”.

Trước đó, khoảng 13 giờ 16 ngày 10/9, tại Km 116 cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, thuộc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn ở cấp độ cao trên hành trình đi Lạng Sơn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một xe đầu kéo di chuyển phía trước, trong khi đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh làm việc với ông Hứa V.A.

Còi ưu tiên được phát liên tục. Cán bộ Cảnh sát giao thông nhiều lần ra hiệu lệnh yêu cầu phương tiện phía trước nhường đường. Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo vẫn tiếp tục bám làn bên trái, không chủ động chuyển hướng để đoàn xe ưu tiên vượt qua.

Phải sau gần 3 km, tài xế xe đầu kéo mới chuyển hướng, nhường đường cho đoàn xe đang thực hiện nhiệm vụ. Qua xác minh, người điều khiển xe đầu kéo là ông Hứa V.A.(trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Tài xế bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.