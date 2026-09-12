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Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm hết sức trong khả năng để hỗ trợ Cuba

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, quan tâm theo dõi tình hình Cuba, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt và sẵn sàng làm hết sức mình trong khả năng để hỗ trợ Cuba.

Ngày 12/9, tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, quan tâm theo dõi tình hình Cuba, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt và sẵn sàng làm hết sức mình trong khả năng để hỗ trợ Cuba. Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Để tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba và nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác của Cuba tại Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định Cuba hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong công cuộc Đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị vững chắc, đóng vai trò định hướng cho quan hệ song phương.

Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla bày tỏ cảm ơn sâu sắc về tình đoàn kết, sự ủng hộ và hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng đánh giá cao sự gắn bó và hoạt động lâu dài của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Cuba.

Chia sẻ về những khó khăn kinh tế – xã hội, năng lượng, lương thực và tài chính mà Cuba đang phải đối mặt, Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla đánh giá cao sự hỗ trợ và chia sẻ của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Bộ trưởng khẳng định Cuba mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất lương thực, năng lượng mặt trời và dược phẩm; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm hoạt động của các dự án và doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

Bộ trưởng cho biết Cuba cũng mong muốn tiếp tục trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam về Đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn giữa hai Đảng; cảm ơn và đề nghị Việt Nam tiếp tục phối hợp, ủng hộ Cuba tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên một lần nữa khẳng định quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp; nhất trí tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả các thỏa thuận và cam kết đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bình Giang
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #BRICS #Cuba #Ấn Độ #Quan hệ Việt Nam - Cuba

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