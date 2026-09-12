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Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở tắc đường, sóng mạnh nhấn chìm tàu cá ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Sóng lớn đánh chìm một tàu cá tại cảng Thuận An, trong khi mưa lớn gây sạt lở Quốc lộ 49 nối trung tâm Huế với vùng núi A Lưới, khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc cục bộ.

Chiều 12/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) phối hợp lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức trục vớt một tàu cá bị chìm tại khu vực cảng cá Thuận An.

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Lực lượng Biên phòng TP. Huế triển khai cứu hộ, trục vớt tàu cá bị chìm tại cảng cá Thuận An. Ảnh: CTV

Khoảng 13h20 cùng ngày, tàu cá TTH-30115 TS dài khoảng 9 m, do ông Hà Ngoảnh (SN 1985, trú phường Thuận An, TP. Huế) làm chủ, neo đậu tại cảng thì bị sóng lớn, gió mạnh đánh chìm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An huy động 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan và gia đình chủ tàu triển khai phương án trục vớt. Lực lượng chức năng đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết, bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố.

Cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 49 nối từ trung tâm TP. Huế đi miền núi A Lưới xảy ra sạt lở taluy dương tại hai vị trí Km67+800 và Km75+830, với tổng khối lượng đất đá khoảng 150 m3. Giao thông tại các vị trí này bị ách tắc từ 15h23.

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Sạt lở gây ách tắc tuyến Quốc lộ 49 nối trung tâm TP. Huế với miền núi A Lưới.

Ngoài ra, khoảng 50 m rãnh thoát nước bị đất đá vùi lấp. Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, nhân lực và thiết bị để hót dọn đất đá, trực gác và phân luồng giao thông.

Theo cơ quan chức năng, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện do sự cố sạt lở gây nên. Thiệt hại trên tuyến Quốc lộ 49 đang được các đơn vị tiếp tục kiểm tra, thống kê.

Ngọc Văn
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