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Vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên biển Gia Lai

Trương Định

TPO - Một vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển ở tỉnh Gia Lai, tạo thành cột xoáy kéo dài từ đám mây đối lưu xuống mặt nước.

Khoảng hơn 12h ngày 12/9, một vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển thuộc xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, tạo thành cột xoáy kéo dài từ đám mây đối lưu xuống mặt nước, thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết, đây là hiện tượng hiếm gặp trên vùng biển Gia Lai. Vòi rồng thường hình thành trong điều kiện các đám mây đối lưu phát triển mạnh.

Theo ông Hùng, sau một thời gian nắng nóng kéo dài, khi bước vào mùa mưa, sự chênh lệch về nhiệt độ và những biến đổi trong khí quyển có thể làm gia tăng tính bất ổn định của không khí, tạo điều kiện để các dòng đối lưu phát triển mạnh. Thời điểm vòi rồng xuất hiện cũng là lúc khu vực biển đang có mây đối lưu phát triển.

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Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.Đ.

Đặc biệt, thời điểm hiện nay đang bước vào đầu mùa mưa, hoạt động mây giông có xu hướng gia tăng. Do đó, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc, lốc xoáy và vòi rồng có thể xảy ra cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, mức độ nguy hiểm của vòi rồng phụ thuộc vào quy mô và cường độ của từng trường hợp. Những vòi rồng mạnh có thể đi kèm gió lớn, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và người đang hoạt động trên biển.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết thêm, thời điểm đầu mùa mưa là giai đoạn cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và mạnh hơn là vòi rồng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt những người đang hoạt động trên biển, cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết. Khi phát hiện vòi rồng hoặc đám mây dông phát triển mạnh, cần nhanh chóng di chuyển ra xa khu vực nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn và không tiếp cận để quan sát, ghi hình.

Trương Định
#vòi rồng #biển Gia Lai #thời tiết #hiện tượng khí tượng #cảnh báo

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