Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện ở cửa biển Cà Mau

TPO - Nhiều trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải hình ảnh, clip vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện tại cửa biển xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

Vòi rồng xuất hiện tại cửa biển ở Cà Mau. Clip mạng xã hội.

Ngày 13/11, một lãnh đạo UBND xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên vùng biển thuộc địa bàn xã Cái Đôi Vàm xuất hiện vòi rồng, khoảng 10 phút rồi tan. Thời điểm xuất hiện vòi rồng trời không mưa, chỉ có mây đen.

Vòi rồng xuất hiện tại cửa biển xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

Vị lãnh đạo xã này cũng cho hay, khu vực vòi rồng xuất hiện cách đất liền khoảng 2km nên không ghi nhận ảnh hưởng gì đến người dân. Tuy nhiên, địa phương cũng đang rà soát kỹ lại các khu vực lân cận.

Ngay sau đó, nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng tải ảnh, clip vòi rồng. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, đã thu hút lượng lớn người xem, chia sẻ và bình luận.

Nhiều người cho rằng, với mức độ như vậy, vòi rồng nếu vào khu vực đông dân cư chợ Cái Đôi Vàm chắc sẽ ảnh hưởng rất lớn. May mắn là ngoài biển chứ vào trong bờ chắc không khác gì lốc xoáy.