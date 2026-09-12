Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng với Ấn Độ

TPO - Trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương.

Ngày 12/9, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: VGP

Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Narendra Modi về Diễn đàn Tiếng nói Phương Nam (Global South); khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững…

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm và các mục tiêu, đường lối phát triển của Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng, tạo cơ hội để hai nước có thể đồng hành trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã giúp nâng tầm hội nghị.

Thủ tướng Modi đánh giá cao quan hệ truyền thống lâu đời, sự gắn kết thông qua lịch sử, văn hóa, văn minh, cũng như sự tương đồng trong chính sách đối ngoại và chia sẻ tầm nhìn phát triển của hai nước; khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Về quan hệ song phương, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.

Hai bên nhất trí cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn; bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA); hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á - Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á - Âu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước.

Cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng. Ảnh: VGP

Đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự

Hai Thủ tướng đánh giá hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo và cung cấp tín dụng ưu đãi; sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Ngoại giao - Quốc phòng.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng di động 5G/6G, xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định thế mạnh của hai nước liên quan đến kết nối văn hóa, văn minh, lịch sử và tôn giáo từ hàng nghìn năm, mong muốn phát huy những lợi thế này để mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch, văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần củng cố vững chắc nền tảng hữu nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, yoga, giao lưu Phật giáo trong năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi đồng tình với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng và khẳng định Chính phủ Ấn Độ luôn ủng hộ, nỗ lực triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương, sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với ASEAN và mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN về Biển Đông.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Narendra Modi sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Narendra Modi vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp thời gian phù hợp.