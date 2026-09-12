Hai tập đoàn Ấn Độ muốn đầu tư hạ tầng hàng không, chuỗi công nghiệp xanh tại Việt Nam

TPO - Trong cuộc gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Tập đoàn GMR cho biết đang quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng sân bay và hàng không; Tập đoàn ACME muốn tìm cơ hội đầu tư và phát triển các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR Grandhi Mallikarjuna Rao. Ảnh: VGP

Ngày 12/9, tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR Grandhi Mallikarjuna Rao.

Ông Grandhi Mallikarjuna Rao giới thiệu khái quát về hoạt động của GMR trong các lĩnh vực phát triển và vận hành sân bay, năng lượng, giao thông và hạ tầng đô thị; cho biết tập đoàn quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng sân bay và hàng không.

Ông Grandhi Mallikarjuna Rao cho biết, tháng 5/2026, GMR đã ký biên bản hợp tác với một số doanh nghiệp Việt Nam nhằm nghiên cứu khả năng hợp tác trong phát triển và vận hành sân bay, dịch vụ tư vấn, công nghệ sân bay và một số lĩnh vực liên quan; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và kết nối hạ tầng.

Thủ tướng đánh giá cao kinh nghiệm của GMR trong phát triển, vận hành và khai thác hạ tầng hàng không; cho biết Việt Nam xác định phát triển hạ tầng hàng không là một trong những ưu tiên nhằm tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy thương mại, du lịch và thu hút đầu tư. Việt Nam định hướng phát triển hệ thống 36 cảng hàng không đến năm 2030, và tiếp tục mở rộng trong giai đoạn đến năm 2050.

Thủ tướng hoan nghênh GMR tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam; đề nghị tập đoàn nghiên cứu khả năng tham gia các dự án phù hợp trong lĩnh vực phát triển và vận hành sân bay, đô thị sân bay, khai thác thương mại, hệ sinh thái dịch vụ hàng không, chuyển đổi số và công nghệ sân bay; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm hợp tác, đầu tư hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích và mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên.

Phát triển chuỗi công nghiệp xanh

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Sanjay Dhawan - Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME của Ấn Độ.

ACME hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển bền vững, đã triển khai các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất trên 8 GW tại Ấn Độ. Tại Việt Nam, ACME chưa có dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn nhưng đã ký thỏa thuận nguyên tắc với doanh nghiệp trong nước về cung cấp dài hạn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép xanh.

Tại cuộc tiếp, ông Sanjay Dhawan cho biết ACME mong muốn thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam trong cung ứng và phát triển chuỗi giá trị nguyên liệu. Tập đoàn cũng quan tâm nghiên cứu cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ, hợp tác thương mại và phát triển các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai các chiến lược, quy hoạch quốc gia về chuyển đổi xanh, trong đó xác định năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hydrogen xanh, công nghệ lưu trữ năng lượng và các giải pháp giảm phát thải là những lĩnh vực ưu tiên. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, ACME còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam triển khai các giải pháp giảm phát thải.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo giá trị gia tăng, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh.

Thủ tướng đề nghị ACME nghiên cứu mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, triển khai các dự án có quy mô, tạo giá trị gia tăng và kết nối với thị trường khu vực; qua đó góp phần đưa Việt Nam không chỉ trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm xanh mà còn là địa điểm đầu tư, cứ điểm sản xuất và một mắt xích trong chuỗi giá trị khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, ACME cần nghiên cứu đầu tư các dự án xanh và năng lượng tái tạo tại Việt Nam; tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, góp phần hình thành chuỗi giá trị công nghiệp xanh.

Thủ tướng mong muốn ACME trở thành một trong những doanh nghiệp Ấn Độ tiên phong triển khai các dự án hợp tác tiêu biểu, ứng dụng công nghệ mới, đóng góp thiết thực vào quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ.