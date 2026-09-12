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Ô tô suýt bị lũ cuốn khi qua đường ngập ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Do lạ đường, một người đàn ông điều khiển ô tô băng qua tuyến đường bê tông đang ngập sâu ở xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng), khiến xe mắc kẹt, sụp bánh khỏi mép đường và suýt bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND xã Thu Bồn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô gặp nạn khi lưu thông qua tuyến đường bị ngập nước.

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Chiếc ô tô đi vào vùng ngập suýt bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh CTV

Khoảng 15h cùng ngày, ông H.V.S (trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) sau khi dự đám cưới tại thôn Châu Phong (xã Thu Bồn) điều khiển ô tô trở về nhà. Do không thông thuộc địa bàn, ông cho xe đi qua tuyến đường bê tông đang bị nước lũ bao phủ.

Khi phương tiện di chuyển qua đoạn ngập, nước dâng cao khiến ô tô mắc kẹt. Một bánh xe bị sụp khỏi mép đường bê tông, phương tiện chênh vênh, đối diện nguy cơ bị dòng nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, lực lượng an ninh cơ sở thôn Châu Phong nhanh chóng có mặt, huy động người dân hỗ trợ đẩy ô tô ra khỏi khu vực ngập sâu, đưa phương tiện đến vị trí an toàn. Nhờ được ứng cứu kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phân công người giăng dây cảnh báo, chốt chặn khu vực nguy hiểm, không cho các phương tiện tiếp tục lưu thông qua đoạn đường ngập nhằm đảm bảo an toàn.

Hoài Văn
#ô tô #đường ngập #Đà Nẵng #cứu hộ #an toàn #lũ

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