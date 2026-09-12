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Thế giới

BRICS ra tuyên bố chung, kêu gọi 'kiềm chế tối đa' tại Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Ngày 12/9, nhóm các quốc gia thành viên BRICS đã nhất trí thông qua một tuyên bố chung, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cuộc xung đột ở Trung Đông, kêu gọi kiềm chế tối đa và ủng hộ "cách tiếp cận đa phương", tôn trọng quan điểm của các quốc gia.

Bản tuyên bố - thông qua ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi - được đưa ra vào thời điểm Mỹ và Iran tái diễn các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau, sau một khoảng thời gian tạm lắng.

Khối BRICS bao gồm cả Iran và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) – một đồng minh của Mỹ. Sự hiện diện của hai quốc gia này từng được dự báo sẽ khiến việc đạt được sự đồng thuận cho một tuyên bố chung trở thành một thách thức đặc biệt lớn đối với nước chủ nhà Ấn Độ.

"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang căng thẳng liên tục tại Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tránh những hành động có thể làm trầm trọng thêm tình hình", nội dung "Tuyên bố New Delhi" nêu rõ.

Bản tuyên bố cũng tái khẳng định cam kết của các quốc gia thành viên đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế "thông qua đối thoại, tham vấn và ngoại giao".

Ngoài ra, các nước thành viên còn bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của "các biện pháp thuế quan đơn phương và phi thuế quan", trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran cũng như đối với Nga.

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(Từ phải sang) Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 12/9. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi khối này đóng vai trò kiến ​​tạo hòa bình trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ hợp tác với các thành viên khác của BRICS trong vai trò này, bởi cuộc chiến "không phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế".

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran, cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như những gián đoạn mà các sự kiện này gây ra đối với lĩnh vực năng lượng, thương mại và vận tải toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi BRICS là "nhóm tiên phong" của khối các nước Nam Bán cầu (Global South), là hình mẫu về sự tự lực cánh sinh giữa các quốc gia mới nổi và đang phát triển, đồng thời nhấn mạnh cần thúc đẩy sự phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh BRICS. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Ấn Độ)

Theo CCTV, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch BRICS vào năm tới và đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 19.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm, diễn ra trong bối cảnh hai nước láng giềng châu Á đang thận trọng khôi phục quan hệ.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tối 12/9 - cuộc gặp thứ ba của hai lãnh đạo trong ba năm qua.

BRICS bao gồm các thành viên: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Các thành viên của khối cùng nhau chiếm hơn 40% dân số thế giới và gần một phần tư nền kinh tế toàn cầu.

Minh Hạnh
Reuters
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