Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu hơn trăm tỷ đồng tại Quảng Trị như thế nào?

TPO - Trong lúc Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ), tài liệu Báo Tiền Phong có được cho thấy doanh nghiệp này cũng từng là nhà thầu duy nhất và liên tiếp trúng những gói thầu thiết bị xạ trị giá trị lớn do Sở Y tế Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Cuối năm 2022, Sở Y tế Quảng Trị mời thầu gói “Cung cấp và lắp đặt thiết bị”, gồm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng và hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh. Giá gói thầu lên tới 105,99 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Ảnh minh hoạ do AI tạo.

Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật ngày 19/12/2022 thể hiện, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chỉ có một nhà thầu tham dự là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Đến khi mở hồ sơ đề xuất tài chính, Việt Mỹ đưa ra mức giá 104,7 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu là 105,99 tỷ đồng, tức thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,29 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,2%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 16/1/2023 thể hiện Việt Mỹ trúng gói này với giá 104,7 tỷ đồng. Phụ lục quyết định cho thấy riêng hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng có giá 88 tỷ đồng, hệ thống chụp CT mô phỏng 16,7 tỷ đồng.

Ngày 23/7/2024, Sở Y tế Quảng Trị thông báo mời thầu Gói thầu số 06: Mua sắm hệ thống lập kế hoạch và tính liều cho hệ thống xạ trị, cũng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Một phần Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Sở Y tế Quảng Trị.

Giá gói thầu là 4,2 tỷ đồng. Biên bản mở thầu ngày 2/8/2024 một lần nữa cho thấy chỉ có Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham dự, với giá dự thầu 4,05 tỷ đồng. Sau đó, Sở Y tế Quảng Trị phê duyệt Việt Mỹ trúng thầu với giá 4,05 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Như vậy, chỉ tính hai gói thầu nói trên, tổng giá trị Việt Mỹ trúng thầu thuộc Dự án Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh tại Quảng Trị lên tới khoảng 108,75 tỷ đồng, tiết kiệm được khoảng 1,4 tỷ đồng.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hồ sơ gói thầu năm 2024 cho thấy Công ty TNHH Tư vấn Y tế An Việt là đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thương mại Keira thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi Sở Y tế Quảng Trị phê duyệt Việt Mỹ trúng thầu.

Phụ lục thương hiệu thiết bị và bảng giá hợp đồng.

Trong quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, Sở Y tế Quảng Trị giao Phòng Kế hoạch - Tài chính và Tổ quản lý dự án xạ trị tổ chức lựa chọn nhà thầu; Công ty An Việt là đơn vị lập hồ sơ mời thầu, còn Keira thực hiện thẩm định.