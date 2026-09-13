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Xem xét phạt 100 triệu đồng chủ hộ kinh doanh trong vụ 254 người bị ngộ độc

Tiền Lê

TPO - UBND phường An Khê đề xuất phạt 100 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), liên quan tới vụ 254 người nhập viện sau khi ăn bánh mì đây.

Ngày 13/9, UBND phường An Khê cho biết, đã ban hành tờ trình số 186, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Bin Bin.

Theo đó, các hành vi được xác định như, khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, chế độ vệ sinh; chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh và sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm.

Theo tờ trình, tổng mức tiền phạt được đề xuất là 100 triệu đồng. Cùng với đó, cơ sở bị đề xuất đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.

Cùng với đó buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm vi phạm và buộc hộ kinh doanh Bin Bin chi trả toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 254 người bị ngộ độc thực phẩm theo quy định.

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Hộ kinh doanh Bin Bin đóng cửa nhiều ngày sau vụ ngộ độc.

Việc đề xuất xử lý được thực hiện sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các bước kiểm tra, xác minh vụ việc.

Được biết, không chỉ kiểm tra Hộ kinh doanh Bin Bin, ngành chức năng đã kiểm tra 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì khác trên địa bàn phường An Khê. Kết quả, chỉ 1 cơ sở đạt yêu cầu, 2 cơ sở còn lại có vi phạm. Từ đây, Chủ tịch UBND phường An Khê đã ban hành quyết định xử phạt 2 cơ sở này với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng thời gian từ ngày 23-24/8, nhiều người dân đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim) tại hộ kinh doanh Bin Bin.

Đến 17h ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 254 người bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt nghi ngộ độc do ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh trên.

Tiền Lê
#ngộ độc thực phẩm #bánh mì thập cẩm #thực phẩm bẩn #phương An Khê #phạt hành chính #an toàn thực phẩm #xử lý vi phạm #hộ kinh doanh Bin Bin

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