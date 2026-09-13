Điều phối viên cảnh nóng

TPO - Không xuất hiện trước ống kính nhưng Thái Gia Nhân đang được khán giả Trung Quốc chú ý khi đảm nhận vai trò điều phối cảnh thân mật trong bộ phim ngôn tình đình đám nhất hiện nay “Đầu xuân tươi sáng”.

Sau hơn hai tuần lên sóng, Đầu xuân tươi sáng kết thúc với thành tích nổi bật cả ở Trung Quốc lẫn quốc tế. Phim duy trì nhiệt độ Youku trên 10.000 trong 11 ngày, thị phần lượt phát chính phim trên Yunhe có thời điểm đạt 34,8%.

Trên Netflix, tác phẩm đứng thứ hai bảng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu trong hai tuần liên tiếp, thu hút tổng cộng 5,6 triệu lượt xem trong hai tuần đầu.

Một trong những lý do Đầu xuân tươi sáng được yêu thích là nhờ phản ứng hóa học bùng cháy giữa bộ đôi chính Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) và Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên).

Đầu xuân tươi sáng kết thúc với thành tích bùng nổ.

Xuyên suốt phim, nam nữ chính có nhiều cảnh thân mật, từ ôm hôn đến “giường chiếu”. Phần lớn khán giả khen những phân cảnh này nóng bỏng nhưng không hề dung tục, ngược lại mang đến cảm giác rung động.

Công lớn cho những trải nghiệm đó của khán giả thuộc về Thái Gia Nhân, nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) đảm nhận vai trò điều phối cảnh thân mật cho bộ phim.

Theo Macao Daily, Đầu xuân tươi sáng là bộ phim truyền hình đầu tiên tại Trung Quốc đại lục đưa vị trí “điều phối cảnh thân mật” vào quá trình sản xuất. Đây cũng là lần đầu Thái Gia Nhân tham gia một dự án phim truyền hình đại lục ở vai trò này.

Từng thắng giải diễn xuất

Thái Gia Nhân sinh năm 1988 ở Đài Loan (Trung Quốc). Theo Taiwan Cinema, cô tốt nghiệp Khoa Kịch nghệ, Đại học Quốc lập Đài Loan ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.

Năm 2018, Thái Gia Nhân được đạo diễn Tạ Bội Như phát hiện và chọn đóng vai chính trong bộ phim Đại ngạ. Một năm sau, cô gây chú ý khi giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Đài Bắc. Vai diễn cũng giúp cô được đề cử tại giải Kim Mã.

Thái Gia Nhân xuất thân diễn viên, được ghi nhận tài năng bằng giải thưởng.

Theo CNA, ngoài diễn xuất, Thái Gia Nhân còn tham gia công việc hướng dẫn diễn xuất phía sau máy quay, từng hỗ trợ nhiều tác phẩm như Hắc đích giáo dục, Nhật nhật công hưu và Xin hỏi nơi nào cần cải thiện…

Từ khoảng năm 2022, cô bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực điều phối cảnh thân mật. Nền tảng diễn xuất trở thành lợi thế lớn cho nữ diễn viên ở vai trò mới.

Điều phối cảnh thân mật thường bị hiểu đơn giản là người hướng dẫn diễn viên thực hiện cảnh hôn hoặc cảnh nóng. Trên thực tế, phạm vi công việc rộng hơn nhiều.

Thái Gia Nhân từng giải thích người điều phối phải tham gia từ giai đoạn chuẩn bị kịch bản, phân tích mối quan hệ giữa các nhân vật, thiết kế động tác, trao đổi với đạo diễn và diễn viên, thậm chí tham gia bàn bạc về góc máy, trang phục và những biện pháp bảo vệ cơ thể.

Trong cuộc phỏng vấn với The Initium, cô cho biết công việc này còn phải “phi tình dục hóa” cảnh thân mật, giúp diễn viên nhìn nhận đó là một phần của công việc diễn xuất thay vì trải nghiệm cá nhân.

Nói cách khác, cảnh hôn vài giây trên màn ảnh có thể phải được chuẩn bị rất kỹ phía sau máy quay. Diễn viên cần biết trước họ sẽ đứng ở đâu, chạm vào đâu, động tác diễn ra như thế nào và giới hạn của mỗi người nằm ở đâu. Khi những điều này được thống nhất từ trước, diễn viên có thể tập trung vào cảm xúc nhân vật thay vì lo lắng tiếp xúc ngoài dự kiến.

Lý do trở thành điều phối viên cảnh thân mật

Lý do Thái Gia Nhân theo đuổi công việc này xuất phát từ chính một trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ.

Theo Liên hiệp Văn học (Đài Loan), Thái Gia Nhân tận mắt chứng kiến cảnh thân mật được xử lý một cách thô bạo tại trường quay. Không thể ngăn chuyện xảy ra, cô đã bật khóc và nổi giận với đạo diễn.

Trải nghiệm đó khiến Thái Gia Nhân nảy sinh suy nghĩ “không thể đứng nhìn”. Sau đó, cô tham gia khóa học về điều phối cảnh thân mật trong chương trình chuyên môn của Liên hoan phim Kim Mã. Từ đây, cô bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghề còn mới này.

Năm 2022, khi đạo diễn Hoàng Khiết Dư tìm người đảm nhận công việc này cho Let's Talk about Chu, Thái Gia Nhân ban đầu từ chối vì chưa từng làm. Nhưng sau khi suy nghĩ, cô quyết định nhận lời và tự nghiên cứu để xây dựng quy trình phù hợp với môi trường làm phim Hoa ngữ.

Let's Talk about Chu có hơn 30 cảnh thân mật. Đây là dự án đầu tiên Thái Gia Nhân thực sự tập trung toàn thời gian vào vai trò điều phối cảnh thân mật.

Let's Talk about Chu cần đến Thái Gia Nhân vì ngập cảnh nóng.

Theo CNA, cô dành khoảng hai tháng chỉ để phân tích kịch bản và trao đổi với đạo diễn trước khi phim bấm máy. Do Đài Loan khi đó chưa có quy trình tiêu chuẩn cho công việc này, Thái Gia Nhân cùng nhóm trợ lý phải tự xây dựng hệ thống riêng.

Quy trình bao gồm thống nhất giới hạn với diễn viên, chuẩn bị bảng xác nhận mức độ thân mật, tập luyện trước với diễn viên đóng thế, thiết kế dụng cụ bảo vệ cơ thể và lập danh sách những người được phép có mặt trên trường quay khi quay cảnh nhạy cảm.

Thậm chí, nhóm của cô còn tự thiết kế các loại trang phục và vật dụng bảo vệ vùng nhạy cảm.

Theo chia sẻ của Thái Gia Nhân, trước khi bắt đầu tập cảnh thân mật, cô yêu cầu hai diễn viên nói với nhau lời cam kết về việc tôn trọng và bảo vệ đối phương. Mục tiêu là tạo cảm giác an toàn trước khi bước vào cảnh quay.

Cơ duyên với Đầu xuân tươi sáng

Đầu xuân tươi sáng là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cô nương đừng khóc. Phim tập trung vào chuyện tình của những người trưởng thành, với nhiều cảnh thể hiện sự hấp dẫn và giằng co giữa hai nhân vật chính. Vì lẽ đó, cảnh thân mật không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà còn phải thể hiện sự thay đổi trong quan hệ giữa Thượng Chi Đào và Loan Niệm.

Ê-kíp Đầu xuân tươi sáng không công bố lý do cụ thể cho việc lựa chọn Thái Gia Nhân, nhưng nữ diễn viên Đài Loan có kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực điều phối cảnh thân mật, từng tham gia các dự án như Let's Talk about Chu, cũng của Netflix.

Xuất thân diễn viên cũng giúp cô có lợi thế trong việc cân bằng giữa yêu cầu thẩm mỹ của đạo diễn và cảm giác, ranh giới của người diễn.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên thừa nhận sự hiện diện của điều phối viên giúp họ giảm bớt áp lực tâm lý khi quay các cảnh thân mật.

Thái Gia Nhân điều phối cảnh thân mật trên phim trường Đầu xuân tươi sáng. Nguồn: FB

Trong cuộc phỏng vấn quảng bá phim ngày 26/8, Tỉnh Bách Nhiên chia sẻ nhóm sản xuất chủ động mời điều phối viên cảnh thân mật để người này đưa ra định hướng thẩm mỹ, sau đó hướng dẫn diễn viên cách thực hiện động tác và biểu đạt, từ đó giúp họ có phương hướng rõ ràng hơn.

“Vì có cô ấy ở đó, hai chúng tôi thoải mái hơn”, tài tử sinh năm 1989 nhấn mạnh. Tôn Thiên đồng tình: “Thực sự rất hữu ích, về mặt tâm lý”.

Theo Sina, Tôn Thiên xác nhận Đầu xuân tươi sáng là tác phẩm mà cô có nhiều cảnh hôn nhất trong số các phim từng đóng. Tỉnh Bách Nhiên cũng chưa từng quay tác phẩm có mức độ thân mật như vậy. Ban đầu cả hai đều cảm thấy khá ngượng khi diễn những cảnh này.