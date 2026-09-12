Jisoo (BlackPink) bị chỉ trích vì lý do không ngờ

TPO - Cử chỉ làm vẻ đáng yêu trước đám đông người hâm mộ của Jisoo gây khó chịu cho một bộ phận cư dân mạng. Nữ ca sĩ bị chỉ trích hành xử như trẻ con.

Ngày 10/9 (giờ địa phương), Jisoo tham dự show Tommy Hilfiger Xuân Hè 2027 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York, diễn ra tại khách sạn The Plaza ở khu Midtown Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Jisoo trẻ trung với phong cách preppy. Ảnh: X.

Tại sự kiện, Jisoo hội ngộ với nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như ba thành viên Hyoyeon, Yuri và Sooyoung của nhóm Girls’ Generation (SNSD), “bạn trai màn ảnh'' Jung Hae In trong Snowdrop, Eric Nam, YoungK (Day6)…

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1995 cũng được thấy giao lưu vui vẻ với nữ ca sĩ Mỹ Camila Cabello, ngôi sao Thái Lan Phuwin và nhiều tên tuổi khác.

Nữ thần tượng cũng giao lưu với người hâm mộ bên ngoài sự kiện. Trước sự nhiệt tình của đám đông, Jisoo thân thiện đáp lại. Trong một đoạn video, cô được thấy nhảy chân sáo trước khi vẫy tay và tạo dáng dễ thương với người hâm mộ.

Hành động tưởng chừng bình thường đó lại gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, video thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem chỉ sau một ngày được chia sẻ lên nền tảng X.

Jisoo gây tranh cãi vì làm vẻ dễ thương trước người hâm mộ. Nguồn: X.

Một số khán giả tỏ ra khó chịu. Họ cho rằng hành vi của Jisoo “trẻ con”, không phù hợp tuổi tác, đồng thời đặt câu hỏi thần tượng Kpop trưởng thành sao lại cư xử như vậy. Không ít người còn để lại bình luận ác ý, miệt thị.

Cư dân mạng bình luận: “Vấn đề lớn ở đây là cô ta đã 31 tuổi”, “Tôi thấy xấu hổ thay cô ta”, “Có thể vì cô ta chưa bao giờ có tuổi thơ trọn vẹn”, “Đó là sở thích biến thái của fan. Họ thích thần tượng hành xử như trẻ con”, “Họ được huấn luyện để làm như vậy”, “Cô đã gần 32 tuổi rồi đó. Hành động như vậy ở tuổi thật đáng xấu hổ”, “Cô ta nghĩ cái kiểu diễn xuất được dùng từ mấy năm trước khi mới ra mắt còn hiệu nghiệm sao? Hãy cư xử cho đúng với tuổi của mình đi. Cô ta giống phụ nữ trung niên đóng vai em bé vậy”, “Ở Hàn Quốc có khái niệm gọi là aegyo. Đối với tôi, nó thật kỳ quặc”…

Người hâm mộ bênh vực Jisoo, cho rằng cô không làm gì sai để bị chỉ trích vô cớ. Ảnh: X.

Tuy nhiên, không phải ai cũng suy nghĩ tiêu cực về Jisoo. Nhiều khán giả bênh vực nữ thần tượng và lên án hành vi kỳ thị phụ nữ: “Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Cô ấy không làm hại hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai”, “Tôi thích cách một phụ nữ làm vẻ dễ thương lại khiến những kẻ khác phải nổi điên. Những kẻ đó chẳng có gì quan trọng trong đời để làm nữa sao?”, “Cô ấy chỉ đang chào hỏi người hâm mộ thôi, có gì to tát đâu”, “Đó là dễ thương. Nếu không thích, đừng xem nó”, “Không có gì đáng bàn ở đây cả. Hãy để phụ nữ chúng tôi yên!”, “Cô ấy đã làm gì sai vậy? Có những kẻ thù ghét mọi thứ trên đời”, “Cô ấy được phép làm bất kỳ điều gì cô ấy muốn, dù ở độ tuổi nào”, “Chả lẽ lúc gặp fan phải mặt mày cau có. Đó chỉ là kiểu chào hỏi mà fan Kpop yêu thích thôi. Hãy nhận thức lại định kiến ghét bỏ phụ nữ và sửa đi!”, “Cô ấy vui vẻ, thân thiện, tràn đầy năng lượng và tích cực, chứ không giống những kẻ chỉ biết soi mói, kích động thù ghét”…

Phía Jisoo không bình luận gì về tranh cãi nêu trên.