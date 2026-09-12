Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Jisoo (BlackPink) bị chỉ trích vì lý do không ngờ

Tú Oanh

TPO - Cử chỉ làm vẻ đáng yêu trước đám đông người hâm mộ của Jisoo gây khó chịu cho một bộ phận cư dân mạng. Nữ ca sĩ bị chỉ trích hành xử như trẻ con.

Ngày 10/9 (giờ địa phương), Jisoo tham dự show Tommy Hilfiger Xuân Hè 2027 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York, diễn ra tại khách sạn The Plaza ở khu Midtown Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

1.png
j2-5096.png
Jisoo trẻ trung với phong cách preppy. Ảnh: X.

Tại sự kiện, Jisoo hội ngộ với nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như ba thành viên Hyoyeon, Yuri và Sooyoung của nhóm Girls’ Generation (SNSD), “bạn trai màn ảnh'' Jung Hae In trong Snowdrop, Eric Nam, YoungK (Day6)…

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1995 cũng được thấy giao lưu vui vẻ với nữ ca sĩ Mỹ Camila Cabello, ngôi sao Thái Lan Phuwin và nhiều tên tuổi khác.

Nữ thần tượng cũng giao lưu với người hâm mộ bên ngoài sự kiện. Trước sự nhiệt tình của đám đông, Jisoo thân thiện đáp lại. Trong một đoạn video, cô được thấy nhảy chân sáo trước khi vẫy tay và tạo dáng dễ thương với người hâm mộ.

Hành động tưởng chừng bình thường đó lại gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, video thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem chỉ sau một ngày được chia sẻ lên nền tảng X.

Jisoo gây tranh cãi vì làm vẻ dễ thương trước người hâm mộ. Nguồn: X.

Một số khán giả tỏ ra khó chịu. Họ cho rằng hành vi của Jisoo “trẻ con”, không phù hợp tuổi tác, đồng thời đặt câu hỏi thần tượng Kpop trưởng thành sao lại cư xử như vậy. Không ít người còn để lại bình luận ác ý, miệt thị.

Cư dân mạng bình luận: “Vấn đề lớn ở đây là cô ta đã 31 tuổi”, “Tôi thấy xấu hổ thay cô ta”, “Có thể vì cô ta chưa bao giờ có tuổi thơ trọn vẹn”, “Đó là sở thích biến thái của fan. Họ thích thần tượng hành xử như trẻ con”, “Họ được huấn luyện để làm như vậy”, “Cô đã gần 32 tuổi rồi đó. Hành động như vậy ở tuổi thật đáng xấu hổ”, “Cô ta nghĩ cái kiểu diễn xuất được dùng từ mấy năm trước khi mới ra mắt còn hiệu nghiệm sao? Hãy cư xử cho đúng với tuổi của mình đi. Cô ta giống phụ nữ trung niên đóng vai em bé vậy”, “Ở Hàn Quốc có khái niệm gọi là aegyo. Đối với tôi, nó thật kỳ quặc”…

j3.png
j31.jpg
Người hâm mộ bênh vực Jisoo, cho rằng cô không làm gì sai để bị chỉ trích vô cớ. Ảnh: X.

Tuy nhiên, không phải ai cũng suy nghĩ tiêu cực về Jisoo. Nhiều khán giả bênh vực nữ thần tượng và lên án hành vi kỳ thị phụ nữ: “Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Cô ấy không làm hại hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai”, “Tôi thích cách một phụ nữ làm vẻ dễ thương lại khiến những kẻ khác phải nổi điên. Những kẻ đó chẳng có gì quan trọng trong đời để làm nữa sao?”, “Cô ấy chỉ đang chào hỏi người hâm mộ thôi, có gì to tát đâu”, “Đó là dễ thương. Nếu không thích, đừng xem nó”, “Không có gì đáng bàn ở đây cả. Hãy để phụ nữ chúng tôi yên!”, “Cô ấy đã làm gì sai vậy? Có những kẻ thù ghét mọi thứ trên đời”, “Cô ấy được phép làm bất kỳ điều gì cô ấy muốn, dù ở độ tuổi nào”, “Chả lẽ lúc gặp fan phải mặt mày cau có. Đó chỉ là kiểu chào hỏi mà fan Kpop yêu thích thôi. Hãy nhận thức lại định kiến ghét bỏ phụ nữ và sửa đi!”, “Cô ấy vui vẻ, thân thiện, tràn đầy năng lượng và tích cực, chứ không giống những kẻ chỉ biết soi mói, kích động thù ghét”…

Phía Jisoo không bình luận gì về tranh cãi nêu trên.

Tú Oanh
#Jisoo bị chỉ trích #Jisoo của BlackPink #Jisoo dễ thương #BlackPink #cư dân mạng chỉ trích Jisoo #Tuần lễ Thời trang New York #chị cả BlackPink

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe