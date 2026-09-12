Tùng Dương, ca nương Kiều Anh cùng hơn 3.000 nghệ sĩ ở Festival Thăng Long

TPO - Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long tối 11/9, quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 100 nghệ nhân, cùng các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế, mở ra hành trình kết nối di sản với sáng tạo đương đại.

Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản - Heritage Flow. Sự kiện mở đầu chuỗi hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch diễn ra tại nhiều không gian di sản của Thủ đô từ ngày 11 đến 20/9.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện các địa phương, đại sứ quán, tổ chức quốc tế cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân và du khách.

﻿ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: BTC.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - cho biết Festival năm nay tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên, hướng tới việc tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Theo bà Vũ Thu Hà, Hà Nội có hệ thống di sản phong phú, được hình thành từ sự giao thoa giữa văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng. Đây là nền tảng để Thủ đô phát triển văn hóa theo hướng kết hợp giữa bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, giữa di sản và sáng tạo đương đại.

“Dòng chảy di sản - Heritage Flow” diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Festival có hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, trải dài trong 10 ngày.

Bà Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc festival. Ảnh: BTC.

Điểm đáng chú ý của Festival năm nay là sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản đến từ nhiều địa phương của Hà Nội. Các nghệ nhân trực tiếp trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Festival cũng mở rộng kết nối các địa phương trong nước khi có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên đến từ TPHCM, Huế, Điện Biên và Đắk Lắk. Bên cạnh đó là ba đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế được kỳ vọng tạo thêm không gian giao lưu, đưa di sản truyền thống vào những hình thức thể hiện mới, đồng thời mở rộng kết nối văn hóa giữa Hà Nội với các địa phương và quốc gia.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, với những tiết mục pha trộn giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, kết hợp màn bắn pháo hoa ấn tượng ở đầu và kết thúc lễ khai mạc. Ảnh: BTC.

Di sản kết nối với nghệ thuật đương đại

Chương trình nghệ thuật khai mạc kéo dài khoảng 90 phút, gồm ba chương: Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản, Giao lộ di sản và Giao thoa đa sắc.

Mở đầu chương trình, công nghệ AR được sử dụng để tái hiện không gian Đoan Môn và Hoàng thành Thăng Long. Các tiết mục sau đó khai thác hình ảnh làng nghề, phố nghề, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nét văn hóa Hà thành và các làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ.

Ở phần cuối, chương trình mở rộng không gian giao lưu với sự xuất hiện của các đoàn nghệ thuật đến từ TPHCM, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các nghệ sĩ quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, khép lại bằng tiết mục đồng ca Hà Nội chào thế giới.

Việc kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc. Theo tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chương trình được xây dựng theo hướng tạo sự giao thoa giữa các giá trị truyền thống và ngôn ngữ trình diễn đương đại.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ mang đến những tiết mục biểu diễn đậm chất văn hóa quốc gia họ. Ảnh: BTC.

Đoàn nghệ thuật đến từ TPHCM, Điện Biên và Tây Nguyên góp phần truyền bá văn hóa đa dạng của Việt Nam. Ảnh: BTC.

Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh mục tiêu của Hà Nội là không chỉ bảo tồn di sản mà còn chuyển hóa các giá trị di sản thành nguồn lực cho phát triển, trong đó có các ngành công nghiệp văn hóa.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II được tổ chức nhằm tiếp tục quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô, đồng thời tạo không gian để nghệ nhân, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo gặp gỡ, trao đổi và phát triển cách tiếp cận mới đối với di sản. Đây cũng là một trong những định hướng của Hà Nội nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế và xây dựng các sản phẩm văn hóa mang thương hiệu Thủ đô.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Ngô Lan Hương, Nguyễn Ngọc Anh...

Với chủ đề Dòng chảy di sản - Heritage Flow, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II đặt trọng tâm vào sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa bảo tồn và sáng tạo. Qua đó, Hà Nội hướng tới việc đưa các giá trị di sản đến gần công chúng, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.