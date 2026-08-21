Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tham vọng đón 250.000 lượt khách đổ về Festival Thăng Long

Ngọc Ánh

TPO - Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô. Ở lần tổ chức này, sự kiện mở rộng địa điểm tổ chức, tăng hoạt động giao lưu quốc tế với kỳ vọng đón 250.000 lượt khách.

Ba đêm nghệ thuật tại Hoàng thành Thăng Long

Festival Thăng Long - Hà Nội được tổ chức lần đầu năm 2025 với chủ đề Di sản - Kết nối - Thời đại. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Lê Thị Ánh Mai, mùa đầu tiên có hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại nhiều địa điểm của thành phố.

Festival năm 2025 thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia trải nghiệm và gần một triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Vì vậy Hà Nội xác định Festival Thăng Long - Hà Nội là hoạt động văn hóa thường niên, hướng tới xây dựng thành một thương hiệu văn hóa của Thủ đô.

dsc09667.jpg
Với chuỗi hoạt động kết nối di sản - sáng tạo - cộng đồng - giao lưu quốc tế, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Festival lần thứ II được kỳ vọng tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa. So với lần tổ chức đầu tiên, Festival Thăng Long 2026 mở rộng cả nội dung, không gian và phương thức tổ chức.

Chủ đề Dòng chảy di sản - Heritage Flow nhấn mạnh quá trình di sản được trao truyền và tiếp tục sáng tạo trong đời sống hiện nay, thay vì chỉ giới thiệu hoặc trưng bày.

Dự kiến các đoàn nghệ thuật Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, bên cạnh các đơn vị đến từ Điện Biên, Đắk Lắk, Huế, TPHCM và nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân trong nước sẽ quy tụ về Thủ đô.

Chuỗi chương trình chính tại Hoàng thành Thăng Long bắt đầu lúc 20h ngày 11/9 bằng lễ khai mạc, dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế. Chương trình kết hợp ca, múa, nhạc với các công nghệ trình diễn như 3D mapping, thực tế ảo tăng cường (AR), sàn xoay và hiệu ứng sân khấu.

Tối 12/9, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long - Hà Nội, nhịp cầu di sản quy tụ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, kết hợp ca, múa, âm nhạc dân tộc và quốc tế.

dsc09540.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Lê Thị Ánh Mai - cho biết Festival Thăng Long 2026 được mở rộng cả quy mô, không gian và phương thức tổ chức.

Tối 13/9 là chương trình hướng đến nhóm khán giả trẻ và kết nối nghệ thuật đương đại với không gian di sản. Festival dự kiến thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham quan, tương tác.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 11-20/9 có các triển lãm, trưng bày, trải nghiệm làng nghề và trình diễn nghệ thuật.

Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi triển lãm, trải nghiệm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 11/9 đến hết năm 2026.

Đưa gốm, thời trang vào hành trình trải nghiệm di sản

Không gian lễ hội tiếp tục được mở rộng tới làng nghề truyền thống. Ngày 19/9, tại xã Bát Tràng, chương trình khai thác âm thanh từ chất liệu và nhạc cụ gốm. Cách tiếp cận này nhằm giới thiệu nghề gốm truyền thống bằng hình thức nghệ thuật đương đại.

Cùng ngày sân khấu Tượng đài Cảm tử được chọn là địa điểm diễn ra đêm thời trang Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi, quy mô khoảng 1.000 đại biểu. Chương trình khai thác các chất liệu văn hóa và thủ công như lụa, mây tre trong thiết kế đương đại.

dsc09580.jpg
Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu chuỗi triển lãm, trưng bày, trải nghiệm làng nghề và trình diễn nghệ thuật diễn ra tại di tích quốc gia đặc biệt này.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai việc bố trí hoạt động tại nhiều di tích, bảo tàng, làng nghề và không gian công cộng nhằm tạo một hành trình trải nghiệm văn hóa trong thành phố, thay vì tập trung Festival vào một sân khấu.

Một điểm khác của Festival năm nay là tăng sự tham gia của cộng đồng. Ban tổ chức hướng tới việc để người dân không chỉ xem biểu diễn mà có thể trực tiếp trải nghiệm, thực hành và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống thông qua triển lãm, làng nghề và di sản phi vật thể.

Festival sẽ khép lại tối 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình bế mạc dự kiến có khoảng 2.000 đại biểu, với sân khấu mang hình tượng ga sáng tạo mở và ba phần nghệ thuật: Khởi nguồn di sản - Dòng chảy tinh hoa, Đánh thức cảm hứng sáng tạo ngàn năm văn hiến Thành phố Hà Nội - Thủ đô sáng tạo.

Ngọc Ánh
#Dòng chảy di sản #Festival Hà Nội #sự kiện văn hóa Hà Nội 2026 #Hoàng thành Thăng Long Festival

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe