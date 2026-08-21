Tham vọng đón 250.000 lượt khách đổ về Festival Thăng Long

TPO - Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô. Ở lần tổ chức này, sự kiện mở rộng địa điểm tổ chức, tăng hoạt động giao lưu quốc tế với kỳ vọng đón 250.000 lượt khách.

Ba đêm nghệ thuật tại Hoàng thành Thăng Long

Festival Thăng Long - Hà Nội được tổ chức lần đầu năm 2025 với chủ đề Di sản - Kết nối - Thời đại. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Lê Thị Ánh Mai, mùa đầu tiên có hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại nhiều địa điểm của thành phố.

Festival năm 2025 thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia trải nghiệm và gần một triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Vì vậy Hà Nội xác định Festival Thăng Long - Hà Nội là hoạt động văn hóa thường niên, hướng tới xây dựng thành một thương hiệu văn hóa của Thủ đô.

Với chuỗi hoạt động kết nối di sản - sáng tạo - cộng đồng - giao lưu quốc tế, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Festival lần thứ II được kỳ vọng tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa. So với lần tổ chức đầu tiên, Festival Thăng Long 2026 mở rộng cả nội dung, không gian và phương thức tổ chức.

Chủ đề Dòng chảy di sản - Heritage Flow nhấn mạnh quá trình di sản được trao truyền và tiếp tục sáng tạo trong đời sống hiện nay, thay vì chỉ giới thiệu hoặc trưng bày.

Dự kiến các đoàn nghệ thuật Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, bên cạnh các đơn vị đến từ Điện Biên, Đắk Lắk, Huế, TPHCM và nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân trong nước sẽ quy tụ về Thủ đô.

Chuỗi chương trình chính tại Hoàng thành Thăng Long bắt đầu lúc 20h ngày 11/9 bằng lễ khai mạc, dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế. Chương trình kết hợp ca, múa, nhạc với các công nghệ trình diễn như 3D mapping, thực tế ảo tăng cường (AR), sàn xoay và hiệu ứng sân khấu.

Tối 12/9, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long - Hà Nội, nhịp cầu di sản quy tụ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, kết hợp ca, múa, âm nhạc dân tộc và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Lê Thị Ánh Mai - cho biết Festival Thăng Long 2026 được mở rộng cả quy mô, không gian và phương thức tổ chức.

Tối 13/9 là chương trình hướng đến nhóm khán giả trẻ và kết nối nghệ thuật đương đại với không gian di sản. Festival dự kiến thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham quan, tương tác.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 11-20/9 có các triển lãm, trưng bày, trải nghiệm làng nghề và trình diễn nghệ thuật.

Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi triển lãm, trải nghiệm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 11/9 đến hết năm 2026.

Đưa gốm, thời trang vào hành trình trải nghiệm di sản

Không gian lễ hội tiếp tục được mở rộng tới làng nghề truyền thống. Ngày 19/9, tại xã Bát Tràng, chương trình khai thác âm thanh từ chất liệu và nhạc cụ gốm. Cách tiếp cận này nhằm giới thiệu nghề gốm truyền thống bằng hình thức nghệ thuật đương đại.

Cùng ngày sân khấu Tượng đài Cảm tử được chọn là địa điểm diễn ra đêm thời trang Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi, quy mô khoảng 1.000 đại biểu. Chương trình khai thác các chất liệu văn hóa và thủ công như lụa, mây tre trong thiết kế đương đại.

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu chuỗi triển lãm, trưng bày, trải nghiệm làng nghề và trình diễn nghệ thuật diễn ra tại di tích quốc gia đặc biệt này.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai việc bố trí hoạt động tại nhiều di tích, bảo tàng, làng nghề và không gian công cộng nhằm tạo một hành trình trải nghiệm văn hóa trong thành phố, thay vì tập trung Festival vào một sân khấu.

Một điểm khác của Festival năm nay là tăng sự tham gia của cộng đồng. Ban tổ chức hướng tới việc để người dân không chỉ xem biểu diễn mà có thể trực tiếp trải nghiệm, thực hành và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống thông qua triển lãm, làng nghề và di sản phi vật thể.