Cải cách tiền lương: Khẩn trương chuẩn bị Đề án trình Trung ương

Nội dung trên được đề cập tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp với Bộ Nội vụ vừa qua.

Hoàn thiện mô hình xã hạt nhân, tiêu biểu trước ngày 15/9

Cụ thể, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ chuẩn bị tốt hồ sơ các đề án trình Hội nghị lần thứ Tư, Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bao gồm: Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ. Ảnh: Thu Giang.

Cơ quan này cũng phải tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, các kết luận của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ phải bám sát các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp cơ sở.

Đồng thời, sớm hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Nhiệm vụ quan trọng khác, Bộ Nội vụ phải khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận số 76-KL/TW đối với các địa phương thực sự có nhu cầu, gắn với định hướng hình thành đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân, tiêu biểu; thành lập mô hình đơn vị hành chính đô thị cấp xã trên cơ sở tình hình thực tiễn của các địa phương, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đôn đốc việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ thường xuyên phối hợp với các địa phương để chủ động nắm tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng Đề án về khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ngành, lĩnh vực, địa bàn, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Bộ Nội vụ chủ trì đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, hoàn thành trong tháng 12/2026; rà soát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề theo hướng thống nhất một đầu mối trong hệ thống quản lý nhà nước, giải quyết dứt điểm trước ngày 30/9.

Về công vụ, công chức, Bộ Nội vụ bám sát các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để tham mưu cho Chính phủ kịp thời ban hành các văn bản triển khai theo quy định, hoàn thành trong tháng 10/2026.