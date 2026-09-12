Vàng có gửi tiết kiệm được không?

Nhiều người thường có thói quen mua vàng để tích trữ nhưng không biết có thể gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng?

Vàng từ lâu đã được xem là một kênh tích trữ tài sản an toàn, một "hầm trú ẩn" đáng tin cậy trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Với giá trị ổn định và khả năng chống lạm phát, vàng thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những ai muốn bảo toàn và gia tăng tài sản. Tuy nhiên, một câu hỏi thường trực mà nhiều người đặt ra là liệu có thể gửi vàng vật chất vào ngân hàng để hưởng lãi suất như gửi tiền tiết kiệm thông thường hay không.

Vàng và tiền gửi tiết kiệm: Hai khái niệm khác biệt

Trước khi đi sâu vào câu hỏi chính, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa vàng và tiền gửi tiết kiệm. Tiền gửi tiết kiệm là việc bạn gửi một khoản tiền (VND, USD...) vào ngân hàng, và ngân hàng sẽ trả cho bạn một khoản lãi suất định kỳ dựa trên số tiền và kỳ hạn gửi. Khoản tiền này được ngân hàng sử dụng để cho vay hoặc đầu tư, tạo ra lợi nhu nhuận và chia sẻ một phần cho người gửi.

Vàng, mặt khác, là một loại hàng hóa đặc biệt, một kim loại quý có giá trị nội tại. Giá trị của vàng biến động liên tục theo cung cầu thị trường, tình hình kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ của các quốc gia lớn và nhiều yếu tố khác. Vàng không tự sinh ra lãi suất như tiền tệ. Khi bạn sở hữu vàng vật chất, giá trị của nó tăng hay giảm phụ thuộc hoàn toàn vào biến động thị trường.

Ngân hàng có nhận gửi vàng tiết kiệm không?

Các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay không cung cấp dịch vụ gửi tiết kiệm bằng vàng vật chất theo hình thức nhận lãi suất như tiền gửi thông thường. Điều này có nghĩa là bạn không thể mang vàng miếng, nhẫn vàng hay các loại vàng trang sức đến ngân hàng để "gửi tiết kiệm" và mong đợi nhận được lãi suất hàng tháng hay hàng quý.

Dịch vụ giữ hộ vàng tại ngân hàng: Giải pháp an toàn nhưng không sinh lời

Mặc dù không có dịch vụ gửi tiết kiệm vàng, một số ngân hàng vẫn cung cấp dịch vụ giữ hộ tài sản, trong đó có vàng. Đây là dịch vụ mà ngân hàng sẽ bảo quản vàng vật chất của bạn trong các két sắt chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi mất cắp, hỏa hoạn hoặc các rủi ro khác. Tuy nhiên, bản chất của dịch vụ này là "giữ hộ", không phải "tiết kiệm".

Khi sử dụng dịch vụ giữ hộ vàng, bạn sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ cho ngân hàng (thường tính theo định kỳ hoặc theo giá trị tài sản). Đổi lại, tài sản vàng của bạn sẽ được bảo vệ trong môi trường an ninh cao cấp của ngân hàng. Bạn vẫn là chủ sở hữu của số vàng đó và có thể rút ra bất cứ lúc nào theo quy định của ngân hàng. Điều quan trọng cần nhớ là số vàng này không sinh lời dưới dạng lãi suất.

Quy trình và chi phí khi gửi giữ hộ vàng

Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ giữ hộ vàng, quy trình thường bao gồm:

Đăng ký dịch vụ: Bạn cần đến chi nhánh ngân hàng có cung cấp dịch vụ này để đăng ký và ký hợp đồng.



Kiểm định và niêm phong: Ngân hàng có thể yêu cầu kiểm định chất lượng, trọng lượng vàng trước khi niêm phong và đưa vào kho bảo quản. Một số ngân hàng có thể yêu cầu vàng phải là vàng miếng SJC hoặc các loại vàng có thương hiệu, tiêu chuẩn rõ ràng.

Thanh toán phí: Bạn sẽ thanh toán phí giữ hộ theo thỏa thuận, có thể là hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Mức phí này thường phụ thuộc vào giá trị tài sản và thời gian gửi.

Nhận biên lai/chứng từ: Ngân hàng sẽ cấp cho bạn biên lai hoặc chứng từ xác nhận việc gửi giữ hộ vàng.

Chi phí giữ hộ vàng sẽ khác nhau tùy theo từng ngân hàng và chính sách cụ thể. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để tìm hiểu thông tin chi tiết và so sánh trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

Vì sao ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm bằng vàng?

Có nhiều lý do khiến các ngân hàng không cung cấp dịch vụ gửi tiết kiệm bằng vàng vật chất có lãi suất:

Khác biệt về bản chất tài sản

Tiền tệ là phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi và có tính thanh khoản cao. Ngân hàng có thể dễ dàng sử dụng tiền gửi để cho vay, tạo ra lợi nhuận. Vàng, mặc dù có giá trị, nhưng không phải là tiền tệ. Việc chuyển đổi vàng thành tiền để cho vay hoặc đầu tư sẽ phức tạp hơn, tốn kém chi phí và tiềm ẩn rủi ro.

Rủi ro biến động giá và thanh khoản

Giá vàng biến động liên tục và khó dự đoán. Nếu ngân hàng nhận vàng gửi tiết kiệm và cam kết trả lãi, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn từ sự thay đổi giá vàng. Giả sử giá vàng giảm mạnh, ngân hàng sẽ khó có thể đảm bảo trả lại đúng số lượng vàng ban đầu hoặc quy đổi ra tiền với giá trị tương đương, chưa kể đến việc trả lãi. Ngoài ra, việc thanh khoản vàng (bán vàng để lấy tiền) cũng không nhanh chóng và dễ dàng như tiền tệ, đặc biệt là với số lượng lớn.

Khung pháp lý và quy định

Hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam được quản lý chặt chẽ bởi Ngân hàng Nhà nước. Các quy định hiện hành tập trung vào việc quản lý thị trường vàng miếng, sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và không có điều khoản nào cho phép các ngân hàng thương mại huy động vàng dưới dạng tiền gửi tiết kiệm có lãi suất. Việc huy động vàng có thể gây ra những bất ổn cho thị trường tiền tệ và vàng trong nước.