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Kinh tế

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Bộ Công Thương giảm còn 21 đầu mối, tổ chức lại nhiều đơn vị

Dương Hưng

TPO - Theo cơ cấu mới, Bộ Công Thương có 21 đầu mối, giảm một đầu mối so với trước, đồng thời tổ chức lại nhiều đơn vị: Phụ trách năng lượng, khoáng sản, khoa học công nghệ và thương mại.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 351 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công Thương tiếp tục là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại.

Phạm vi quản lý bao gồm các lĩnh vực điện, than, địa chất, khoáng sản, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, cơ khí, luyện kim, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường và công nghiệp công nghệ cao, không bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ số.

Bộ cũng quản lý các lĩnh vực khuyến công, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại trong nước, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, logistics, phát triển thị trường nước ngoài, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng vệ thương mại.

Một điểm mới đáng chú ý là phạm vi quản lý của Bộ Công Thương được làm rõ thêm đối với địa chất, khoáng sản và khu công nghiệp. Các nhiệm vụ liên quan đến điện, năng lượng tái tạo, dầu khí, than, tiết kiệm năng lượng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giảm phát thải khí nhà kính cũng được quy định cụ thể hơn.

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Bộ Công Thương còn 21 đầu mối trực thuộc.

Theo cơ cấu mới, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc, giảm một đầu mối so với trước. Cụ thể gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Cục Năng lượng - Dầu khí; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Cục Thương mại điện tử; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Cùng đó có 3 đơn vị sự nghiệp công lập gồm Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương.

Cơ cấu mới đồng thời có Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Khoa học (được chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Cục Công nghệ và Chuyển đổi số. Cục Thương mại điện tử được tổ chức thay cho Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Một số chức năng trước đây thuộc Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cũng được thể hiện và phân bổ lại trong cơ cấu, nhiệm vụ của các đơn vị theo nghị định mới.

Các đơn vị như Vụ Dầu khí và Than, Thanh tra Bộ không còn được tổ chức thành đầu mối riêng trong cơ cấu mới.

Một thay đổi khác liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm. Nghị định mới không còn quy định riêng một nhóm nhiệm vụ về lĩnh vực này như trước. Tuy nhiên, trong thời gian chuyển tiếp, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền có quy định khác.

Dương Hưng
#Bộ Công Thương #cơ cấu tổ chức #đầu mối #nghị định #quản lý năng lượng #khoáng sản #thương mại

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