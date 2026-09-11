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Thông tin mới về Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Ngọc Mai

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường có các quyết định về lãnh đạo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Theo đó, cục trưởng được điều động nhận nhiệm vụ tại một đơn vị khác thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có quyết định điều động ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Bộ. Quyết định điều động được ban hành và có hiệu lực ngày 12/8/2026.

Ông Huỳnh Tấn Đạt có trách nhiệm bàn giao chức trách, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu và tài sản được giao quản lý tại Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trước khi nhận công tác tại tổ nghiên cứu.

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Ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - nhận nhiệm vụ mới (ảnh: Bảo Thắng).

Trước đó, ông Huỳnh Tấn Đạt từng trải qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó trưởng Phòng Kiểm dịch thực vật, Trưởng phòng An toàn thực phẩm và Môi trường, Trưởng Phòng Thuốc Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bảo vệ thực vật.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa ký Quyết định số 3559 ngày 11/9/2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận, bổ nhiệm ông Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai - giữ chức Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Ngọc Mai
#Dương Đức Huy #Cục trưởng #Trồng trọt #Bảo vệ thực vật #Bộ Nông nghiệp #Lào Cai #quyết định

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