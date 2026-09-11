Chuyển đổi số TKV: Bài 2: Từ nền tảng đến bứt phá

Kế thừa những kết quả đạt được từ Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU với tầm nhìn chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp số hiện đại, quản trị theo chuẩn mực tiên tiến, làm chủ công nghệ và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Nghị quyết mới từ nền móng hiện đại

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/ĐU, Đảng ủy TKV đã hoàn thành xuất sắc vai trò "đặt nền móng", tạo đà cho bước chuyển từ mô hình điều hành truyền thống sang quản trị hiện đại như: hệ thống tổ chức chỉ đạo, văn bản quản lý nội bộ được chuẩn hóa; hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng dữ liệu và ứng dụng dùng chung được đầu tư tập trung. Hầu hết các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa gắn với số hóa, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn lao động.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã như một làn gió mới, là động lực mạnh mẽ để TKV tiếp tục triển khai khát vọng số. Trên cơ sở đó, ngày 07/5/2026, Đảng ủy TKV đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Theo đó, Đảng ủy TKV xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là sự thay đổi tổng thể về mô hình hoạt động, quy trình, văn hóa và tư duy. Đây là yếu tố sống còn để TKV nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong đó, TKV lấy con người làm trung tâm, chủ thể và nguồn lực chính; đồng thời quán triệt nguyên tắc đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đo lường bằng các chỉ số cụ thể.

Khát vọng số - Bứt phá tương lai

Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Đảng ủy TKV đề ra lộ trình phát triển với các mốc mục tiêu rõ ràng. Đến năm 2030, TKV cơ bản trở thành Doanh nghiệp số, mức độ trưởng thành số bình quân đạt từ 4/5 cấp độ trở lên; kinh tế số đóng góp khoảng 30% tăng trưởng; trình độ khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt mức tiên tiến; hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu và quy trình nghiệp vụ; hoàn thiện trung tâm dữ liệu tập trung; đẩy mạnh ứng dụng quản trị và sản xuất thông minh trên nền tảng công nghệ số và AI. Đến năm 2045, trở thành Tập đoàn kinh tế quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; kinh tế số đóng góp khoảng 50% tăng trưởng; làm chủ công nghệ tiên tiến, tổ chức sản xuất thông minh, đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) do Chính phủ đề ra.

Điều hành giám sát tập trung thông qua camera AI tại khai trường Công ty Cổ phần Than Cao Sơn.

Để đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng ủy TKV đã hoạch định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chiến lược như: Đưa kết quả thực hiện chuyển đổi số vào chương trình công tác hằng năm và coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị; rà soát, chuẩn hóa quy trình quản trị dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nghiên cứu chính sách đặc thù thu hút, giữ chân nhân lực số; xây dựng khung pháp lý nội bộ cho việc thử nghiệm công nghệ mới với cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với các sai sót khách quan vì lợi ích chung.

Về hạ tầng số, TKV tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng truyền tải dữ liệu thời gian thực tại các khu vực mỏ hầm lò và khai trường sản xuất; xây dựng điện toán đám mây nội bộ (Private Cloud) và Kho dữ liệu dùng chung toàn Tập đoàn; triển khai đồng bộ hệ thống ERP, Văn phòng số, mô hình bản sao số (Digital Twin), bảo trì dự đoán và ứng dụng AI rộng rãi trong quản trị và điều hành sản xuất.

Về nhân lực, TKV chủ trương đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai mạnh mẽ Phong trào "Bình dân học vụ số" nhằm phổ cập kỹ năng số cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Nhiều dây chuyền sàng tuyển, bốc rót, vận chuyển than của TKV được số hóa, tự động giúp giảm nhân lực vận hành và đảm bảo an toàn.

Đẩy mạnh tự động hóa, số hóa gắn với chế biến sâu và giảm phát thải khí nhà kính; nâng cao nhận thức về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thu giữ carbon, năng lượng tái tạo, hoàn nguyên môi trường mỏ và chủ động tham gia thị trường tín chỉ carbon; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; kịp thời khen thưởng, nhân rộng các mô hình, các tập thể, cá nhân làm tốt công tác CĐS.

Nghị quyết số 09-NQ/ĐU là minh chứng sinh động cho tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng ủy TKV nhằm đưa TKV trở thành doanh nghiệp số hiện đại. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của đội ngũ công nhân, cán bộ ngành Than - Khoáng sản, cùng với nền tảng vững chắc đã tích lũy từ Nghị quyết 22-NQ/ĐU, TKV hoàn toàn tự tin sẽ triển khai thắng lợi Nghị quyết 09-NQ/ĐU. Đây chính là chìa khóa để TKV bứt phá, khẳng định vị thế một Tập đoàn kinh tế Nhà nước phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập sâu rộng trong thời đại số./.