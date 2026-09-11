Khi công nghệ muốn trở thành 'người nhà' của mỗi người

Trong cuộc sống hiện đại, “người nhà” không chỉ là người luôn ở bên, mà còn là người luôn nhớ, luôn quan tâm và sẵn sàng có mặt khi ta cần. Từ câu chuyện ấy, Viettel Tammi ra mắt campaign “Người nhà” với bộ phim cùng tên và tiếp nối bằng ca khúc chủ đề “Người nhà (Tammi)” ra mắt ngày 11/9, kể về những kết nối giúp mỗi gia đình luôn gần nhau hơn.

Khi những điều nhỏ bé làm nên một “người nhà”

Ra mắt ngày 5/9, video “Người nhà” của Viettel Tammi đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên các nền tảng, chạm đến người xem bằng những lát cắt rất quen thuộc của gia đình thời 4.0. Bộ phim đi qua “những mùa của gia đình” – từ những ngày quây quần, khi con trưởng thành, đến những khoảng cách và những lần trở về – với những khoảnh khắc giản dị như đứa trẻ mong cha đi làm về muộn hay người con xa nhà lo lắng khi hay tin cha mẹ đau ốm.

Đằng sau những câu chuyện ấy là một cách nhìn giản dị về hai tiếng “người nhà”: đó là người luôn để tâm đến mình, nhớ những điều nhỏ bé và xuất hiện khi mình cần. Sự gắn kết không được tạo nên bởi những điều quá lớn lao, mà từ một cuộc gọi hỏi thăm, một lời nhắc, một lịch khám được nhớ giúp hay đơn giản là việc biết hôm nay người thân của mình đang thế nào. Nhưng giữa công việc, khoảng cách địa lý và những guồng quay riêng, không phải lúc nào các thành viên cũng có thể ở bên nhau. Vì thế, điều quan trọng là sự quan tâm vẫn được tiếp nối, để dù không thể có mặt bên cạnh, mỗi người vẫn có thể dõi theo, sẻ chia và chăm sóc những người mình yêu thương.

Sau những câu chuyện được kể bằng hình ảnh, bài hát “Người nhà” sẽ tiếp tục mở ra một cách tiếp cận khác: dùng âm nhạc và ngôn từ để gọi tên những cảm xúc mà đôi khi mỗi người vẫn giữ trong lòng. Ra mắt ngày 11/9, ca khúc là những lời yêu thương, những điều muốn nói và cả những quan tâm rất đỗi quen thuộc giữa những người thân – những cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ dàng nói thành lời trong cuộc sống thường nhật. Nếu bộ phim khiến người xem bắt gặp hình ảnh “người nhà” trong những khoảnh khắc đời thường, bài hát sẽ tiếp tục chạm vào phần cảm xúc sâu hơn, để mỗi người có thể tìm thấy câu chuyện của chính mình trong từng lời ca.

Viettel Tammi – một “người nhà” trong cuộc sống số

Đằng sau campaign “Người nhà”, Viettel Tammi mong muốn thể hiện vai trò của công nghệ: không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, mà còn giúp sự quan tâm giữa những người thân được tiếp nối mỗi ngày. Là nền tảng cuộc sống số hợp nhất, Viettel Tammi kết nối nhiều nhu cầu quen thuộc trên một nền tảng, từ gọi điện, chat, video call, giải trí, học tập, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe và kết nối với các thiết bị thông minh trong gia đình.

Từ một cuộc gọi hỏi thăm bố mẹ ở xa, hỗ trợ một về chăm sóc sức khoẻ, kết nối với con trẻ hay lưu giữ những khoảnh khắc của cả nhà, Tammi giúp mỗi thành viên không phải nhớ, không phải lo những việc nhỏ thường nhật để có thêm thời gian dành cho nhau. Tammi không thay thế những người thân yêu, mà trở thành người đồng hành giúp sự quan tâm giữa họ được tiếp nối dễ dàng hơn.

Bởi sau cùng, công nghệ không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, mà còn có thể giúp con người dành nhiều hơn cho những điều quan trọng: một cuộc gọi hỏi thăm bố mẹ, những phút giây trò chuyện cùng con hay những khoảnh khắc được sẻ chia cùng người thân. Với Viettel Tammi, đó chính là ý nghĩa của việc trở thành một “người nhà” trong cuộc sống số – san sẻ những việc phía sau để mỗi người có thể hiện diện nhiều hơn bên những người mình yêu thương.

Viettel Tammi – Người nhà gắn kết cả nhà.

ĐÓN XEM “NGƯỜI NHÀ” CÙNG VIETTEL TAMMI

Phim “Người nhà” của Viettel Tammi chính thức ra mắt ngày 05/09/2026 trên các kênh Facebook, TikTok và YouTube Viettel Tammi, kể những câu chuyện đời thường về gia đình, sự quan tâm và những kết nối làm nên hai tiếng “người nhà”.

Xem phim “Người nhà”: https://www.youtube.com/watch?v=cK6-HjNpTm8&t=43s Theo dõi Viettel Tammi: https://www.facebook.com/reel/879008838476597

Follow Viettel Tammi và đón chờ ca khúc “Người nhà” ra mắt ngày 11/09/2026 – nơi những điều đôi khi chưa kịp nói thành lời sẽ được kể bằng âm nhạc.