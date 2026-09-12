Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển giao VinFast, GSM cho người trẻ trong nội bộ

TPO - Sau quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao tại VinFast và GSM, hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng đảm nhiệm những vị trí điều hành quan trọng tại hai doanh nghiệp. Ông Phạm Nhật Vượng không còn giữ vị trí Tổng Giám đốc VinFast, song tiếp tục tham gia hội đồng quản trị. Việc chuyển giao vai trò lãnh đạo cao nhất cho thế hệ trẻ tại Vingroup diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp nâng cao bồi dưỡng nhân sự nội bộ, đẩy mạnh xu hướng quốc tế hóa.

Hai con trai tiếp quản các vị trí điều hành

VinFast vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng, sẽ kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, sau khi trước đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026.

Ông Quân Anh đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast Việt Nam. Như vậy, ông Quân Anh sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn diện hoạt động của VinFast trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Nhật Vượng không còn giữ vị trí Tổng Giám đốc VinFast, song tiếp tục tham gia hội đồng quản trị.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore. Trước khi trở thành Chủ tịch VinFast, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại VinFast và các công ty trong hệ sinh thái Vingroup. Hiện ông cũng tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal.

Tại GSM, vị trí lãnh đạo cấp cao cũng được chuyển giao. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc GSM - được bổ nhiệm làm Chủ tịch GSM toàn cầu, thay bà Phạm Thu Hương.

Ông Phạm Nhật Quân Anh (bên trái) và ông Phạm Nhật Minh Hoàng.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ của ông Phạm Nhật Vượng, trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Ông Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại VinFast, Green Future, VinSmart Future và GSM. Việc bổ nhiệm này đưa hai người con trai của ông Vượng vào các vị trí điều hành cao nhất tại hai doanh nghiệp quan trọng trong hệ sinh thái di chuyển xanh.

Đáng chú ý, thay đổi tại GSM diễn ra sau một loạt biến động nhân sự trong năm nay. Hồi tháng 6, ông Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc GSM thay ông Nguyễn Văn Thanh và trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khi đó, bà Phạm Thu Hương vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tài sản của ông Vượng, bà Hương hiện bao nhiêu?

Theo dữ liệu cập nhật của Forbes, tính đến ngày 11/9, ông Phạm Nhật Vượng có tài sản khoảng 37,9 tỷ USD, giảm 409 triệu USD so với ngày trước đó. Ông Vượng đứng thứ 57 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương có tài sản khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 72 triệu USD so với ngày trước đó. Bà Hương đứng trong nhóm 1.015 người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes. Bà đang là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Tổng tài sản được Forbes ghi nhận của ông Vượng và bà Hương vào khoảng 42,2 tỷ USD.