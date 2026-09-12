Euromoney vinh danh BIDV là ‘Ngân hàng ESG tốt nhất Việt Nam’

Giải thưởng nhằm ghi nhận những thành tựu vượt trội của ngân hàng trong cung cấp các giải pháp tài chính bền vững, tích cực đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển kinh tế bền vững của quốc gia.

Theo định hướng phát triển bền vững của quốc gia, BIDV xác định “Xanh” là một trong ba trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn.

Trên cơ sở đó, BIDV xây dựng Chiến lược ESG tổng thể giai đoạn 2026-2030, từng bước tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động ngân hàng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và giải pháp tài chính bền vững. Cụ thể, BIDV đã ban hành Khung Khoản vay bền vững 2.0 cập nhật Danh mục phân loại xanh quốc gia, Khung Tiền gửi bền vững 2.0, Khung Tài chính chuyển đổi và ra mắt sản phẩm Tiền gửi bền vững.

Đến 31/12/2025, BIDV duy trì vị thế ngân hàng dẫn đầu thị trường với quy mô dư nợ tín dụng xanh đạt 82.332 tỷ đồng, tập trung vào các dự án, phương án sản xuất kinh doanh mang lại tác động tích cực về môi trường và xã hội.

Theo Euromoney, quy mô này có ý nghĩa quan trọng tại Việt Nam - nơi nguồn vốn cho chuyển dịch năng lượng và hạ tầng phát thải thấp vẫn còn hạn chế - đồng thời khẳng định vị thế của BIDV là một trong những kênh dẫn vốn chủ lực vào các lĩnh vực bền vững. “Điểm tạo nên sự khác biệt của BIDV chính là cách các sáng kiến của ngân hàng mang lại giá trị thực tế cho khách hàng” - Euromoney nhấn mạnh.

Ngoài sản phẩm dịch vụ, BIDV chủ động tăng cường hợp tác với các định chế tài chính và tổ chức quốc tế như World Bank, ADB, JICA, AFD… nhằm huy động nguồn lực tài chính, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ, qua đó bổ sung nguồn lực hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi xanh. Tháng 3/2026, BIDV đã rút vốn thành công khoản vay bền vững trung, dài hạn trị giá 250 triệu USD do ADB là đầu mối thu xếp, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp.

BIDV đang từng bước tham gia sâu hơn vào các sáng kiến, chuẩn mực và hạ tầng mới của thị trường tài chính xanh và tài chính khí hậu. BIDV là ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên trở thành Tổ chức được công nhận (Accredited Entity) của Quỹ Khí hậu Xanh và gia nhập Hiệp hội Kế toán Carbon cho ngành Tài chính – PCAF.

Tháng 6/2026, BIDV được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm ngân hàng thanh toán duy nhất trên thị trường carbon trong nước giai đoạn thí điểm. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng để BIDV tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái thị trường carbon và hỗ trợ khách hàng thích ứng với các yêu cầu mới của nền kinh tế carbon thấp.

BIDV duy trì vị thế ngân hàng dẫn đầu thị trường với quy mô dư nợ tín dụng xanh đạt 82.332 tỷ đồng. Ảnh: Như Ý

Xác định phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong hoạt động, BIDV đặt mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế ngân hàng dẫn đầu về thực hành ESG và tài chính xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp: hoàn thiện và thực thi Chiến lược ESG; mở rộng tài chính bền vững gắn với quản lý rủi ro môi trường, xã hội và khí hậu; phát triển các giải pháp tài chính hỗ trợ khách hàng chuyển đổi xanh; tăng cường huy động nguồn vốn ESG trong nước và quốc tế; thúc đẩy số hóa và xanh hóa hoạt động nội bộ; nâng cao năng lực ESG của đội ngũ cán bộ; đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho cộng đồng

