Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, doanh nhân Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam – đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Cũng tại sự kiện, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank cùng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – minh chứng cho những đóng góp chiến lược đối với nền kinh tế, nghĩa vụ ngân sách và trách nhiệm cộng đồng. Đồng thời, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG và SeABank vì những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của đồng chí Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Công an, thành phố Hà Nội và các địa phương; đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao; cùng quý vị đại biểu và các đối tác trong nước, quốc tế.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Quốc hội trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hành trình cống hiến của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga gắn liền với những giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước, đặc biệt là công cuộc đổi mới.

Với tư duy chiến lược, tinh thần bền bỉ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cùng “tinh thần khởi nghiệp” và khát vọng cống hiến mãnh liệt, Bà đã cùng đội ngũ tạo dựng nền kinh tế - dịch vụ và tài chính quy mô, năng lực quản trị và sức cạnh tranh cao; luôn kiên định con đường kinh doanh gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, trách nhiệm với người lao động và những giá trị bền vững cho xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga luôn giữ vững tầm nhìn tiên phong, bản lĩnh hành động, phát triển vững mạnh; xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng phụng sự đất nước; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, đóng góp xây dựng chính sách; giữ vững tinh thần tiên phong, trách nhiệm quốc gia; phát huy văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với nền tảng đã được tạo dựng, dưới sự điều hành của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn hệ thống, Tập đoàn BRG sẽ tiếp tục vững bước tiên phong, hiện thực khát vọng toàn cầu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ.

Hành trình kiến tạo những giá trị thiết thực cho đất nước

Hành trình kiến tạo giá trị của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga khởi nguồn từ triết lý kinh doanh phải tạo ra sản phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống, mở thêm việc làm và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.

Năm 1993, Bà thành lập doanh nghiệp xuất khẩu đầu tiên, đặt nền móng hình thành Tập đoàn BRG. Từ đó, BRG từng bước phát triển thành tập đoàn kinh tế – dịch vụ tư nhân đa ngành có quy mô hàng đầu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực thiết yếu, tạo việc làm cho hơn 22.000 cán bộ, nhân viên và đóng góp bền vững vào ngân sách nhà nước.

Khát vọng “đưa tinh hoa thế giới về Việt Nam, đưa giá trị Việt Nam ra thế giới” được Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga hiện thực hóa qua quan hệ hợp tác chiến lược với Hilton, Marriott International, IHG, Accor, Sumitomo Corporation cùng nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới. Qua đó, tri thức quản trị, công nghệ và kinh nghiệm vận hành quốc tế được chuyển giao; nguồn nhân lực Việt Nam được đào tạo; nhiều công trình, sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao được kiến tạo.

Đặc biệt, xuất phát từ tình yêu văn hóa dân tộc, Bà đã dành trọn tâm huyết phục dựng và phát triển Gốm Chu Đậu – dòng gốm cổ truyền bản sắc Việt từ thế kỷ XV. Đến nay, hiện vật Gốm Chu Đậu đã hiện diện tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia, trở thành "sứ giả văn hóa" đại diện cho tài hoa, trí tuệ và bản sắc Việt trên bản đồ hội nhập quốc tế.

Tại sự kiện, Tập đoàn BRG cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đặt trách nhiệm phụng sự quốc gia làm kim chỉ nam

Với Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, phát triển doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm quốc gia và những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng.

Riêng giai đoạn 2024–2025, Tập đoàn BRG đã dành gần 600 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội và phát triển hạ tầng thiết yếu. Gần 3.800 căn nhà được xây mới, sửa chữa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công và các đối tượng chính sách.

Tập đoàn còn dành nguồn lực xây dựng trường học, hỗ trợ cơ sở y tế, trao học bổng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và trồng hàng triệu cây xanh tại nhiều địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Bên cạnh hoạt động điều hành doanh nghiệp, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga tích cực tham gia góp ý hoàn thiện chính sách, kết nối thị trường, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thông qua các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp.

Trước danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Bà Nguyễn Thị Nga đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Công dân Thủ đô ưu tú cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Chuyển hóa vinh dự thành trách nhiệm và hành động

Phát biểu đáp từ tại Buổi lễ, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga bày tỏ niềm xúc động, tự hào và lòng tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, đối tác và cộng đồng. Bà khẳng định danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động, Huân chương lao động hạng Nhất này cũng là sự ghi nhận trí tuệ, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến của Bà cùng hơn 22.000 cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG.

“Những phần thưởng cao quý hôm nay sẽ được chúng tôi chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành chuẩn mực cao hơn trong từng công trình, sản phẩm, dịch vụ và thành những giá trị thiết thực hơn để phụng sự đất nước,” Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga khẳng định.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu đáp từ tại buổi lễ.

Trên chặng đường mới, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG cam kết đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu; giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển. Tập đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và phụng sự xã hội.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga cùng Tập đoàn BRG quyết tâm tiếp tục kiến tạo những giá trị có sức lan tỏa, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc của Việt Nam.