TPHCM lọt top 20 điểm mua sắm hàng đầu thế giới

TPO - TPHCM được Travel And Tour World xếp hạng thứ 16 trong danh sách 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026, đứng trước nhiều thành phố nổi tiếng như Barcelona và Athens. TPHCM cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong nhóm đầu của bảng xếp hạng.

Travel And Tour World (TTW) vừa công bố danh sách Top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026, nhằm tôn vinh những điểm đến mà mua sắm không chỉ là hoạt động tiêu dùng mà còn trở thành một phần đáng kể trong trải nghiệm du lịch.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên nghiên cứu và phân tích so sánh, tập trung vào nhiều yếu tố như thời trang, hàng xa xỉ, nghề thủ công, văn hóa địa phương, đổi mới, các khu mua sắm nổi tiếng, chợ truyền thống và trải nghiệm dành cho du khách.

London đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp theo lần lượt là Milan, New York, Thượng Hải, Paris, Tokyo, Zurich, Sydney, Seoul và Vienna. Dubai, Singapore, Berlin, Athens và Barcelona cũng nằm trong nhóm 15 thành phố dẫn đầu.

TPHCM đứng ở vị trí thứ 16, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong nhóm đầu của bảng xếp hạng.

TPHCM là sự hòa quyện giữa những khu chợ sôi động, các trung tâm thương mại hiện đại và những cửa hiệu nhỏ đầy cá tính. Ảnh: VinWonders.

Theo TTW, TPHCM gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa các khu chợ sôi động, trung tâm thương mại hiện đại và hệ thống cửa hàng độc lập. Thành phố mang đến cho du khách nhiều lựa chọn, từ những sản phẩm truyền thống đến các mặt hàng mang phong cách đương đại.

TTW đánh giá du khách đến TPHCM có thể tìm mua nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam như lụa, đồ sơn mài, cà phê, quần áo may đo và đồ thủ công mỹ nghệ. Những trải nghiệm này tập trung tại các địa điểm như chợ Bến Thành và những khu phố sáng tạo của thành phố.

Việc TPHCM góp mặt trong danh sách cho thấy hoạt động mua sắm đang ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận của trải nghiệm du lịch, thay vì chỉ đơn thuần là nhu cầu tiêu dùng.

Theo Anup Kumar Keshan - Nhà sáng lập kiêm Tổng biên tập Travel And Tour World, du khách hiện nay không chỉ tìm kiếm những món đồ để mua mà còn quan tâm đến nguồn gốc, tính chân thực, câu chuyện và trải nghiệm gắn với sản phẩm. Vì vậy, mua sắm có thể trở thành một cách để du khách khám phá văn hóa, sự sáng tạo, tay nghề thủ công và đời sống của điểm đến.

Du khách có thể mua sắm các sản phẩm như lụa Việt Nam, đồ sơn mài, cà phê, trang phục may đo, đồ thủ công mỹ nghệ và thời trang đương đại của địa phương tại chợ Bến Thành cũng như các khu phố sáng tạo trong thành phố. Ảnh: BonbonCar.

Ở các thành phố trong bảng xếp hạng, hoạt động mua sắm cũng mang những nét đặc trưng riêng. London nổi bật với các tuyến phố thời trang và khu chợ lâu đời; Milan gắn với thời trang cao cấp và nghề thủ công Italy; Tokyo nổi tiếng với công nghệ, mỹ phẩm và văn hóa đại chúng; trong khi Seoul thu hút du khách bằng K-beauty, thời trang Hàn Quốc và các sản phẩm phong cách sống.

Trong bối cảnh đó, TPHCM được định vị bằng sự giao thoa giữa thương mại hiện đại và văn hóa mua sắm truyền thống. Các khu chợ, cửa hàng địa phương, trung tâm thương mại và không gian bán lẻ mới tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng cả nhu cầu mua sắm hàng hóa lẫn khám phá bản sắc địa phương của du khách.

Bảng xếp hạng của TTW cũng cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thành phố châu Á trên bản đồ du lịch mua sắm toàn cầu. Bên cạnh TPHCM, Thượng Hải đứng thứ 4, Tokyo thứ 6, Seoul thứ 9 và Singapore thứ 12.

Với vị trí thứ 16, TPHCM được đưa vào nhóm những điểm đến mà mua sắm có thể trở thành một phần đáng kể trong hành trình khám phá thành phố, qua đó góp phần nâng cao sức hấp dẫn của đô thị lớn nhất Việt Nam đối với du khách quốc tế.