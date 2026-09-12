Leng keng tiếng tàu điện ở thành Vienna

TP - Vừa đặt chân tới Vienna, thủ đô của Vương quốc Áo, tôi bắt gặp những chiếc tàu điện leng keng đi ngang qua phố, làm tôi nhớ tới một Hà Nội xưa da diết. Rồi những cỗ xe ngựa chở khách thong dong trên phố với chú ngựa trắng tinh xinh đẹp như dẫn đưa tôi trở về với thế giới cổ tích.

Thành phố đáng sống nhất thế giới

Là thủ đô, đồng thời là thành phố lớn nhất và cũng là một trong 9 bang của Cộng hòa Áo, Vienna không thua kém bất cứ nơi nào ở châu Âu về vẻ cổ kính và lộng lẫy. Thành phố Vienna là sự tổng hòa của vẻ lãng mạn pha chút hoài cổ, nơi đây chính là thủ đô nhạc cổ điển của châu Âu và là quê hương của thiên tài âm nhạc Mozart. Chính vì thế, khi đến Vienna, bạn dễ dàng bắt gặp những biển quảng cáo tới thăm nhà Mozart.

Vienna là nơi đáng sống nhất thế giới chủ yếu nhờ vào kiến trúc tuyệt đẹp. Thành phố là sự pha trộn của các kiệt tác kiến trúc lịch sử và hiện đại. Chẳng hạn, Nhà thờ St. Stephen được thiết kế theo kiến trúc Gothic cao chót vót nhìn ra tòa nhà Haas Haus bằng kính và thép hiện đại.

Theo báo cáo thường niên của tờ The Economist của Anh, thủ đô Vienna (Áo) chính thức giành lại danh hiệu “Thành phố đáng sống nhất thế giới” năm 2022. Trước đó vào năm 2018 và 2019 Vienna cũng giành danh hiệu này.

Chỉ tiêu đánh giá thành phố đáng sống của The Economist dựa vào sự ổn định và cơ sở hạ tầng phục vụ cho cư dân sinh sống, nền tảng y tế tốt và cơ hội phát triển văn hóa, giải trí. Vienna là một trung tâm giáo dục, nghiên cứu và phát triển với một số trường đại học quy mô lớn.

Đại học Vienna là trường đại học hàng đầu của Áo và là một trong những trường đại học lớn nhất châu Âu với khoảng 95.000 sinh viên đang theo học tại trường. Ngôi trường này cũng là nơi có 15 nhân vật từng đoạt giải Nobel.

Tàu điện ở Vienna.

Vienna là một trong những thành phố thủ đô xanh nhất thế giới với khoảng 50% diện tích dành cho không gian xanh. Không khí Vienna trong lành cùng những đài phun nước khắp thành phố. Vienna có 280 công viên và khu vườn tượng đài, nổi tiếng nhất phải kể đến công viên Prater trải dài 4,5km và là công viên giải trí lâu đời nhất của thế giới được xây dựng từ thế kỷ 19 và đến nay vẫn còn hoạt động.

Tôi dạo chơi khắp thành Viên trong cái nóng oi ả của mùa hè châu Âu, nhưng không thấy nóng bức vì có các vòi phun sương ở nhiều nơi trong thành phố, thêm vào đó có các vòi nước máy ngọt lịm đặt khắp nơi trên đường phố.

Nhà thờ thánh Stephen là địa điểm du lịch nổi tiếng mà du khách nhất định phải ghé chân khi đến Vienna. Đây là nhà thờ ấn tượng với kiến trúc Gothic cao tới 145m được xây dựng vào thế kỷ 15. Tới đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh nhà thờ lộng lẫy, từ những ô cửa sổ cho đến ngọn tháp nhọn, nguy nga như đại bàng hai đầu - một biểu tượng hùng mạnh của đế chế La Mã.

Nhà hát Opera ở Vienna là biểu tượng của nước Áo, nó đại diện cho những nét tinh hoa, âm nhạc và nghệ thuật của quốc gia này. Nhà hát nằm bên cạnh đường quốc lộ lớn, hút mắt bởi công trình kiến trúc đặc sắc.

Vienna là nơi đáng sống nhất thế giới chủ yếu nhờ vào kiến trúc tuyệt đẹp. Thành phố là sự pha trộn của các kiệt tác kiến trúc lịch sử và hiện đại. Chẳng hạn, Nhà thờ St. Stephen được thiết kế theo kiến trúc Gothic cao chót vót nhìn ra tòa nhà Haas Haus bằng kính và thép hiện đại.

Điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua đó là nhà Hundertwasser, một tổ hợp kiến trúc độc đáo “xiêu vẹo” được kiến trúc sư Friedensreich Hundertwasser thiết kế. Phía trước công trình này là những tổ hợp khối lồi lõm, những đường cong và đoạn thẳng kết hợp có màu sắc liên tục biến đổi. Mặt đứng của nhà Hundertwasser còn được phủ bằng những thảm thực vật khiến cho khung cảnh nơi đây yên bình và xanh mát.

Nhưng đáng nhớ nhất là tới thăm cung điện mùa hè, Lâu đài Schonbrunn, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6km, đây là địa điểm du lịch đẹp nhất tại Vienna. Lâu đài Schonbrunn có khuôn viên rộng lớn, với khu vườn xanh vô cùng bắt mắt. Cung điện mùa hè là nơi nghỉ dưỡng trong những ngày hè của Hoàng gia Áo được xây dựng năm 1600, đóng vai trò quan trọng đối với nền văn hóa nước Áo.

Cung điện được xây trong một khuôn viên rộng lớn, với lối kiến trúc Baroque của thời kì Phục Hưng bao gồm 1.411 căn phòng. Ngoài ra, Áo còn có cung điện Hoàng gia Hofburg là Cung điện mùa đông của Hoàng gia Áo. Địa điểm này là khu phức hợp có diện tích rộng lớn, từng là nơi gia đình Hoàng gia Habsburg sinh sống trong nhiều thế kỷ.

Phở Việt giữa trời Âu

Anh Kỳ, một người bạn Việt Nam tại Áo đã đón và đưa chúng tôi đi thăm thú thành Viên. Anh cho biết, phương tiện công cộng ở Áo rất tiện lợi. Nhưng vì đoàn chúng tôi có 4 người, nên anh phải dùng xe hơi đưa chúng tôi đi dạo chơi và không tránh khỏi tắc đường. Anh nói: “Đi xe hơi rất hay bị tắc đường nên đi rất lâu”.

Sau khi dạo chơi ở chợ trời Vienna với đủ loại phô mai, xúc xích to nhỏ khác nhau. Các miếng phô mai ở đây đóng thành từng tảng to. Cuối cùng, anh rất tâm lý, đã đưa chúng tôi tới thưởng thức phở Việt ở giữa thủ đô Áo mang tên Phở 33 vì biết chúng tôi sang châu Âu đã nhiều ngày, chắc hẳn thèm món ăn Việt.

Nhìn từ xa, tôi đã thấy biển hiệu “Phở 33” với tô phở cách điệu với những sợi bánh phở uốn éo tạo thành số 33 rất đẹp mắt. Chủ quán là chị Hòa, người Hải Dương, sang Áo được vài năm. Chị cho biết, quán phở của chị không chỉ thu hút người Việt tại Áo, mà còn được khách nước ngoài rất ưa chuộng.

Thật thú vị biết bao khi ở xứ người vẫn được thưởng thức tô phở thơm nức hương vị quế hồi cùng những lát thịt bò ngọt mềm. Giá của một tô phở ở đây là 15 euro (gần 400.000 Việt Nam đồng). Vui hơn nữa khi xung quanh tôi có rất nhiều người Áo cũng tới đây thưởng thức món ăn “quốc hồn quốc túy” của người Việt.