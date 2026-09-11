Hành trình 12 tiếng từ Nhật Bản đến Hà nội của 'vua cá ngừ' 60kg

Lễ hội ẩm thực Nhật Bản “The Grand Ichiba – Japanese Food Festival” chính thức diễn ra tại nhà hàng Oven D’or, Sheraton Hanoi Hotel, từ ngày 4–30/9/2026. Điểm nhấn của sự kiện là cá ngừ vây xanh 60kg được vận chuyển trực tiếp bằng đường hàng không từ Nhật Bản về Hà Nội trong 12 giờ, cùng thực đơn buffet Nhật Bản quy tụ sushi, sashimi, hải sản cao cấp và bò Hitachi Wagyu,…

Cá ngừ vây xanh 60kg và màn trình diễn xẻ cá ngay tại Hà Nội

Chef Nguyễn Minh Hải thực hiện màn trình diễn xẻ cá đặc biệt trong sự kiện

Được tuyển chọn và đấu giá tại Nhật Bản với mức giá khoảng 75 triệu đồng, chú cá ngừ vây xanh trải qua hành trình kéo dài 12 giờ từ lúc đấu giá, sơ chế, đóng gói chuyên dụng đến khi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu để xuất hiện tươi ngon trọn vẹn tại Khách sạn Sheraton Hanoi Hotel. Trước sự chứng kiến của đông đảo thực khách, Chef Nguyễn Minh Hải - người nắm giữ kỷ lục xẻ thịt cá ngừ lớn nhất Việt Nam (320kg) - đã trực tiếp thực hiện màn trình diễn tinh tế bằng những con dao rèn thủ công chuyên dụng từ Nhật Bản với từng đường cắt chính xác, lần lượt tách các phần thịt đặc trưng như otoro và chutoro - những phần thịt được thực khách đặc biệt yêu thích trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản.

Cá ngừ vây xanh được thái và phục vụ tại chỗ, giữ trọn kết cấu mềm mọng và vị béo tự nhiên

Màn trình diễn không chỉ mang đến một khoảnh khắc mãn nhãn mà còn tái hiện nét văn hóa đặc biệt của Nhật Bản - nghệ thuật xẻ cá ngừ nguyên con thường xuất hiện trong những sự kiện tôn vinh ẩm thực. Ngay sau màn xẻ cá, những lát sashimi đầu tiên được phục vụ trực tiếp tới thực khách, mang đến trải nghiệm thưởng thức nguyên liệu tươi ngon ngay trong sự kiện.

“The Grand Ichiba” - Hành trình ẩm thực chuẩn vị Nhật Bản xuyên suốt tháng 9

Tiếp nối dấu ấn của đêm mở màn bùng nổ, lễ hội ẩm thực "The Grand Ichiba - Japanese Food Festival" sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 04/09 đến 30/09/2026 tại nhà hàng Oven D’or, mang đến cho thực khách Hà Thành cơ hội hòa mình vào hành trình ẩm thực Nhật Bản chuẩn vị và đậm chất văn hóa xứ sở hoa anh đào.

Với tinh thần “Westlake Dining, at Its Best”, bữa tiệc ẩm thực Nhật Bản “The Grand Ichiba” được phục vụ vào tối Thứ Sáu, trưa và tối Thứ Bảy, cùng trưa Chủ Nhật, mang đến lựa chọn lý tưởng cho những buổi sum họp cuối tuần bên gia đình, bạn bè và người thân.

Về ẩm thực, thực khách sẽ được thỏa sức khám phá đại tiệc buffet cao cấp với những món ăn không thể bỏ lỡ. Bên cạnh quầy Sushi & Sashimi tươi sống được chế biến trực tiếp tại chỗ, bữa tiệc quy tụ những nguyên liệu hải sản thượng hạng như cá ngừ vây xanh tươi ngon, cùi sò điệp đậm đà hay cơm trứng cá hồi kết hợp cua hoàng đế. Điểm nhấn đặc sắc của thực đơn nằm ở hai món mời đặc biệt, nơi mỗi thực khách có thể lựa chọn 1 trong 2 sáng tạo thượng hạng: Bít tết cá ngừ đại dương mọng nước, đậm đà vị biển hoặc Thăn ngoại bò Nhật Hitachi Wagyu nướng hạng A5 mềm tan, chuẩn vị. Bữa tiệc tiếp tục kéo dài hành trình vị giác với đa dạng các món ăn truyền thống cùng các món tráng miệng tinh tế mang đậm sắc màu của xứ sở Phù Tang.

Những món ăn mang đậm màu sắc xứ sở hoa anh đào chỉ có tại “The Grand Ichiba”

Không chỉ dừng lại ở hành trình vị giác, "The Grand Ichiba" còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa và gắn kết gia đình đầy ý nghĩa. Song song với tiệc buffet phong phú, nhà hàng còn dành tặng trải nghiệm đặc biệt cho các du khách nhí với Workshop làm Sushi diễn ra vào trưa Thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, nơi các bé có thể tự tay sáng tạo những cuộn sushi ngộ nghĩnh và khám phá nét đẹp ẩm thực Nhật Bản.

Với “The Grand Ichiba”, nhà hàng Oven D’or không chỉ mang đến một bữa tiệc buffet mà còn tái hiện tinh thần của một khu chợ Nhật Bản ngay giữa lòng Hà Nội - nơi nguyên liệu tươi ngon, kỹ nghệ chế biến và văn hóa ẩm thực cùng hội tụ trong một trải nghiệm trọn vẹn.

Từ khoảnh khắc chứng kiến một con cá ngừ vây xanh 60kg vượt hành trình 12 giờ từ Nhật Bản đến Hà Nội, đến trải nghiệm thưởng thức những lát sashimi tươi ngon ngay sau khi được xẻ, “The Grand Ichiba – Japanese Food Festival” mở ra một hành trình vị giác đưa thực khách đến gần hơn với tinh hoa ẩm thực của đất nước Mặt trời mọc.