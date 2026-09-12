Xác định số phận cổ phiếu LDG

TPO - Tại ngày 30/6, Công ty CP Đầu tư LDG ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 1.340 tỷ đồng, nên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu LDG.

Tuần qua, VN-Index giảm 57,87 điểm xuống 1.795,21 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 9,85 điểm về mức 272,68 điểm. Khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 592 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 15.341 tỷ đồng/phiên.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 89,65 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 1.643 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 2,03 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 22 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 2,56 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 85 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 7-11/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 89,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng gần 1.580 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế bằng 52% vốn

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu LDG của Công ty CP Đầu tư LDG.

Theo báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2026, tính tới 30/6, LDG ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 1.340 tỷ đồng, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tính tới 30/6, LDG ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 1.340 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026, lợi nhuận sau thuế của LDG đã ghi nhận âm gần 88 tỷ đồng so với báo cáo tự lập chỉ âm 41 tỷ đồng. Đồng thời, LDG nâng tổng lỗ luỹ kế tính đến 30/6 lên hơn 1.340 tỷ đồng, bằng 52% vốn điều lệ.

LDG cho biết, công ty tăng lỗ sau kiểm toán do đơn vị kiểm toán thực hiện trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi so với báo cáo tự lập trong quý II/2026. Hiện, cổ phiếu LDG đang giao dịch ở mức 2.520 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán của LDG là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISE đã đưa ra các vấn đề nhấn mạnh, lưu ý người đọc báo cáo đến thuyết minh số IX.7 khi tại thời điểm 30/6, LDG có khoản nợ đã quá hạn thanh toán, ghi nhận lỗ gần 88 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, khoản lỗ luỹ kế tại thời điểm 30/6/2026 lên tới 1.340 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Giả định này phụ thuộc chủ yếu vào khả năng của LDG trong việc thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ đã quá hạn và các khoản nợ đến hạn thanh toán trong thời gian tới và tạo ra đủ dòng tiền thông qua việc thực hiện các phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do LDG hoặc công ty con đang sở hữu, triển khai, kinh doanh các dự án để đáp ứng các nghĩa vụ nợ phải trả đến hạn và duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.

“Những điều kiện và sự kiện nêu trên, cùng với các thông tin được trình bày tại thuyết minh IX.7 cho thấy sự tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của LDG”, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

BQP rút hồ sơ niêm yết

HoSE vừa thông báo về việc Công ty CP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (mã chứng khoán: BQP) rút hồ sơ đăng ký niêm yết. Do đó, HoSE dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết theo đề nghị của BQP.

Trước đó, ngày 5/3, BQP đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 18,5 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE. Hiện, Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận đã đưa cổ phiếu lên UPCoM.

Công ty CP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận rút hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu trên HoSE.

BQP được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu 21 tỷ đồng. Sau đó, BQP liên tục tăng vốn lên mức 185 tỷ đồng như hiện tại. Tính tới ngày 30/6, BQP ghi nhận hai cổ đông lớn gồm Tập đoàn Nhựa Bình Thuận sở hữu 50,28% vốn điều lệ, Công ty CP BPG Invest sở hữu 16,22% vốn điều lệ, còn lại 33,5% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.

Công ty CP Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) thông qua việc huỷ kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, tại đại hội cổ đông 2026, Chứng khoán APG thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu để huy động 550 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2026 đến quý II/2027.

Công ty TNHH Năng lượng REE đăng ký thoái toàn bộ 8.068.250 cổ phiếu SP2 của Công ty CP Thuỷ điện Sử Pán 2, giảm sở hữu về 0% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14 - 30/9. Ước tính Năng lượng REE có thể thu về số tiền khoảng 193 tỷ đồng.

Năng lượng REE là công ty con của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE). Tại ngày 30/6, REE thuyết minh đang đầu tư hơn 196 tỷ đồng vào Thuỷ điện Sử Pán 2, tương ứng 39,12% vốn điều lệ SP2.