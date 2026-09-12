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Gỡ vướng vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường ra đảo Hòn Khoai được nhà thầu duy trì thường xuyên khoảng 3.000 nhân sự trên công trường, hiện sản lượng thi công đạt khoảng 8% tổng mức đầu tư. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhưng trong mọi tình huống phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu.

Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tới kiểm tra công trường, thăm và tặng quà cho công nhân, làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, địa phương về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

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Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang thiếu nguồn cát san lấp.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc – Tư lệnh Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) cho biết, Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường ra đảo Hòn Khoai có tổng mức đầu tư khoảng 84.000 tỷ đồng. Từ khi khởi công tới nay, nhà thầu thường xuyên duy trì khoảng 2.500-3.000 nhân sự trên công trường. Tới nay, sản lượng thi công đạt khoảng 8% tổng mức đầu tư.

Tuy nhiên, đại diện nhà thầu thi công cũng nêu khó khăn về nguồn vật liệu với dự án. Đối với cát sông, dự án cao tốc và cầu vượt biển còn thiếu 2,5 triệu m³. Về nguồn đá, nhà thầu cần khoảng 1,5 triệu m³ đá cường độ cao, nhà thầu kiến nghị tỉnh An Giang cho tăng trữ lượng, công suất khai thác.

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Bản đồ hướng tuyến dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

Cũng theo nhà thầu, Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi chủ yếu đi qua khu vực nền đất yếu. Do đó, nhà thầu đề xuất cho chuyển khoảng 22km xử lý nền đất yếu sang cọc xi măng đất. Nhà thầu cam kết, nếu được chuyển sang cọc xi măng đất, tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi sẽ bảo đảm tiến độ về đích cuối năm 2028; cầu ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai về đích năm 2029.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Cà Mau phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, đồng thời chủ động áp dụng các giải pháp kỹ thuật để rút ngắn thời gian gia tải, chờ lún và bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhưng trong mọi tình huống phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ nguồn đá còn thiếu cho các dự án trọng điểm. Trong trường hợp nguồn vật liệu trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu, cần nghiên cứu phương án nhập khẩu từ Campuchia.

"Việc nghiên cứu chuyển một số đoạn sang phương án cầu cạn cần được xem xét thận trọng, trên nguyên tắc không làm kéo dài thời gian thi công, đồng thời không gây lãng phí, thiệt hại trong đầu tư", Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, các dự án phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời để các cơ quan có thẩm quyền xử lý, không để trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 82km, tổng mức đầu tư hơn 57.800 tỷ đồng; Dự án đường và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng.

Tân Lộc
#Chất lượng #Dự án giao thông #Cà Mau #Cao tốc #Hòn Khoai #Xây dựng #Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi #đường ra đảo Hòn Khoai

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