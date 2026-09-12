Các đại gia Việt chuyển giao quyền lực thế nào?

TPO - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa chuyển giao vai trò lãnh đạo cho 2 con trai tại VinFast và GMS. Các cuộc chuyển giao quyền lực đã và đang diễn ra tại các tập đoàn gia đình có tầm ảnh hưởng lớn như Novaland, ACB, TTC AgriS, REE... với những bước ngoặt thay đổi tư duy.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'lùi' cho 2 con bước

Ngày 12/9, ông Phạm Nhật Quân Anh (33 tuổi) - Chủ tịch VinFast toàn cầu - kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay cho ông Phạm Nhật Vượng, được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast Việt Nam. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng (26 tuổi) trở thành Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng là con trai của ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Phụ nữ số.

Ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng là con trai của vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup và bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Vingroup. Như vậy, ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm thêm vai trò mới được xem như sự chuyển giao quyền lực lãnh đạo ở các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Đây là xu hướng chung khi thế hệ F1 là con cái của những nhà sáng lập được giao quyền điều hành công ty để duy trì danh tiếng doanh nghiệp trên thương trường, phát huy niềm tin của các nhà đầu tư...

Những bước ngoặt thay đổi tư duy

Trong giới doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, các cuộc chuyển giao quyền lực đã và đang diễn ra tại các tập đoàn gia đình có tầm ảnh hưởng lớn như Novaland, ACB, TTC AgriS, REE... với những bước ngoặt thay đổi tư duy.

Tại đại hội cổ đông 2026 của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NVL.

Ông Bùi Cao Nhật Quân năm nay 44 tuổi, là con trai của ông Bùi Thành Nhơn - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Ông Quân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Western Washington (Mỹ). Ông từng giữ chức Phó tổng Giám đốc khối Đầu tư và thương mại Novaland trong vòng 10 năm, từ năm 2007-2017.

Tương tự, Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) cũng vừa có bước chuyển đáng chú ý trong hành trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Theo đó, REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Bình là Phó Tổng Giám đốc REE và đã có 18 năm gắn bó với doanh nghiệp này. Ông Bình là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị REE.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật REE. Ảnh: REE

Trong lĩnh vực ngân hàng, ông Trần Hùng Huy là người đáng để nhắc tới, khi kế nghiệp cả bố lẫn mẹ. Năm 2013, ông Huy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) khi mới ở tuổi 34.

Sau 13 năm tiếp quản, ông Huy đã điều hành ACB bước qua hàng loạt khó khăn và lấy lại thị phần, duy trì mức tăng trưởng dương về lợi nhuận và quy mô. Nửa đầu năm nay, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 14.773 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt mức 10.735 tỷ đồng.

Kế thừa di sản gia đình

Ở lĩnh vực nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) cũng liên tục mua vào cổ phiếu để gia tăng sở hữu. Bà My là thế hệ kế tiếp, nhận chuyển giao quyền quản lý TTC AgriS từ mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC AgriS.

Bà Đặng Huỳnh Ức My là thế hệ kế tiếp, nhận chuyển giao quyền quản lý TTC AgriS từ mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc. Ảnh: SBT.



Đáng chú ý, dưới sự dẫn dắt của bà Đặng Huỳnh Ức My, TTC AgriS giữ vững vị thế số 1 Việt Nam khi chiếm lĩnh gần 50% thị phần đường và gia nhập thành công thị trường hàng hoá thế giới. Các sản phẩm mang thương hiệu TTC AgriS hiện đã tiếp cận hơn 50 thị trường xuất khẩu, bao gồm cả châu Âu, Úc…

Tương tự, bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings - là một trong hai người con của đại gia Lê Văn Kiểm - cũng kế thừa di sản của gia đình.

Bà Dương được đào tạo bài bản về kiến thức, có hành trình gần 30 năm đồng hành cùng ba mẹ tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển tập đoàn qua các chu kỳ kinh tế.

Bà Lê Nữ Thùy Dương nhận danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 2025. Ảnh: KN Holdings.

Hiện tại, bà Dương là đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và đồng thời là đại biểu HĐND TP. Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031...

Sacombank (mã chứng khoán: STB) đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (23 tuổi) làm trợ lý Hội đồng quản trị, còn bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (25 tuổi) giữ chức trợ lý tổng giám đốc. Đáng chú ý, bà Mỹ Anh và ông Thái là 2 người con của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực STB.

Hai con trai của ông Đỗ Quang Hiển đang dần tiếp nối sự nghiệp gia đình. Ảnh: Internet.

Cuộc chuyển quyền lực cũng đang diễn ra ở gia đình ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T. Theo đó, ông Đỗ Quang Vinh (37 tuổi) - là con trai cả của bầu Hiển - giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB.

Em trai ông Vinh là Đỗ Vinh Quang trở Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội khi mới 25 tuổi. Đến năm 2026, ông Quang giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Phó tổng Giám đốc T&T Group.