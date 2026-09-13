Cặp sao thù địch đóng phim cùng nhau

TPO - Lư Dục Hiểu và Trương Lăng Hách hợp tác trong phim mới "Thích Đường". Tuy nhiên, người hâm mộ của cả hai không hài lòng, liên tục công kích nghệ sĩ.

Ngày 12/9, bộ phim cổ trang Thích Đường công bố dàn diễn viên chính và tổ chức lễ khai máy tại phim trường Hoành Điếm, Trung Quốc. Lư Dục Hiểu và Trương Lăng Hách là nghệ sĩ cùng công ty quản lý Chúng Tinh Thời Đại, hợp tác lần thứ hai sau phim Vân Chi Vũ. Tuy nhiên, người hâm mộ của cả hai không hài lòng dự án này.

Người hâm mộ Trương Lăng Hách tức giận vì tên của anh xếp sau tên Lư Dục Hiểu. Theo quy định mới, tên các nghệ sĩ xếp theo số nét, vì vai trò trong phim của cả hai ngang nhau nên tên Lư Dục Hiểu được đứng trước.

Fan Trương Lăng Hách lo lắng đoàn phim lấy nhân vật của Lư Dục Hiểu làm trung tâm, đất diễn và khâu quảng bá của nam diễn viên bị ảnh hưởng.

Nữ chính bị nói dựa hơi đàn anh

Lư Dục Hiểu và Trương Lăng Hách từng hợp tác trong Vân Chi Vũ, thời điểm đó Trương Lăng Hách là nam chính, Lư Dục Hiểu đóng nữ phụ. Sau vài năm, Lư Dục Hiểu đã vươn lên đóng nữ chính, sánh ngang Trương Lăng Hách.

Tài tử vừa có tác phẩm Trục ngọc bùng nổ, nhưng tài nguyên phim ảnh không thăng cấp, nữ chính vẫn là Lư Dục Hiểu. Vì vậy, người hâm mộ nam diễn viên không vui. Lư Dục Hiểu bị đánh giá kém hơn Trương Lăng Hách về danh tiếng cùng lượng người hâm mộ.

Lư Dục Hiểu và Trương Lăng Hách hợp tác lần hai nhưng bị người hâm mộ phản đối.

Trước đó, khi Lư Dục Hiểu vẫn ở vị trí ngôi sao mới, công ty quản lý Chúng Tinh Thời Đại được cho là đã sử dụng các tài nguyên quảng cáo của Trương Lăng Hách để nâng đỡ Lư Dục Hiểu. Hành động này khiến fan nam diễn viên tức giận, cho rằng cô dựa hơi đàn anh mới nổi tiếng, công ty quản lý ép Trương Lăng Hách trở thành "đá lót đường" cho Lư Dục Hiểu.

Dù là hai nghệ sĩ cùng công ty, vì có nhiều tranh cãi giữa người hâm mộ nên Trương Lăng Hách và Lư Dục Hiểu ít tương tác.

Vì vậy, khi biết tin Trương Lăng Hách và Lư Dục Hiểu hợp tác, fan nam diễn viên tuyên bố không quảng bá cho bộ phim Thích Đường, không bảo vệ bộ phim và tạo số liệu cho tác phẩm. Thậm chí họ còn mong tác phẩm thất bại, chỉ mong chờ những bộ phim khác của Trương Lăng Hách. Nhiều người hâm mộ quá khích chửi mắng Lư Dục Hiểu bằng những lời lẽ tiêu cực.

Trong phim, Lư Dục Hiểu vào vai Tô Lạc Vi, con gái của vị danh tướng, từng kết hôn với thái tử Tống Lãnh. Thái tử bị ám sát phải giả chết, để điều tra chân tướng "vụ án Thích Đường", Tô Lạc Vi gả cho hoàng tử Tống Lan và trở thành hoàng hậu. Sau đó, nàng phát hiện chính Tống Lan là kẻ đã hại chết Tống Lãnh. Tô Vi Lạc từng bước tính toán, đấu trí với các thế lực trong triều đình.

Trương Lăng Hách gây chú ý khi một mình đảm nhận hai vai có tính cách đối lập - thái tử ôn nhuận Tống Lãnh và quyền thần Diệp Đình Yến thâm hiểm, bụng dạ khó lường. Cuối cùng, Diệp Đình Yến tìm ra sự thật, hai người giải tỏa hiềm nghi nhiều năm để kết thành đồng minh, tự tay lật đổ bạo quân, rửa sạch án oan "Thích Đường" năm xưa.

Cuộc chiến giành phiên vị

Việc các diễn viên lưu lượng cùng đóng phim nhưng không hài lòng với đồng nghiệp thường xuyên diễn ra trong giới giải trí Hoa ngữ. Các nghệ sĩ tranh giành từ cách giới thiệu tên đến thời lượng diễn xuất.

Tại giới giải trí Trung Quốc, thứ tự giới thiệu tên diễn viên (gọi là phiên vị) tượng trưng cho địa vị, độ nổi tiếng của ngôi sao. Phiên vị cũng thể hiện tầm quan trọng của vai diễn, thời lượng diễn, vì vậy đội ngũ đứng sau diễn viên luôn tranh thủ để lấy được phiên vị cao nhất.

Theo Sohu, việc tranh giành phiên vị hiện tại biến tướng theo nghĩa tiêu cực, các công ty quản lý nghệ sĩ, người hâm mộ đều dùng nhiều chiêu trò hạ bệ đối phương để tranh giành lợi thế, do đó diễn ra nhiều cuộc chiến trên mạng xã hội.

Người hâm mộ của Trương Lăng Hách mắng mỏ và chê bai Lư Dục Hiểu.

Trước khi đoàn phim công bố danh sách diễn viên, người hâm mộ các ngôi sao liên tục đưa ra bảng so sánh thành tích, độ nổi tiếng để tranh giành phiên vị. Ngay cả công ty quản lý diễn viên cũng ngầm thúc đẩy tình trạng hỗn loạn này. Việc tranh cãi có thể kéo dài hàng tháng trời, thậm chí dù phim đã khai máy được hai tháng vẫn chưa ngã ngũ, tạo thành môi trường làm việc tiêu cực.