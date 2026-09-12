Nghệ sĩ Bảo Bảo nguy kịch

TPO - Nghệ sĩ Bảo Bảo - Á quân Cười xuyên Việt 2020 - đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nam nghệ sĩ được chẩn đoán có khả năng mắc viêm màng não hoặc lao màng não.

Chiều 12/9, NSND Hữu Quốc thông báo tình hình sức khỏe diễn viên Bảo Bảo. Theo nam nghệ sĩ, Á quân Cười xuyên Việt 2020 đang trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM).

“Hiện tại Bảo Bảo rất nguy kịch, đang nằm ở khoa cấp cứu Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện 115. Bác sĩ chẩn đoán có khả năng cao viêm màng não hoặc lao màng não. Hiện em đang co giật, tím tái”, đạo diễn Hữu Quốc chia sẻ.

Gia đình Bảo Bảo có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm nghề bán xôi.

Theo nghệ sĩ Hữu Quốc, Bình Tinh và Hoàng Kim Phụng đang túc trực, cùng gia đình chăm sóc Bảo Bảo. Các nghệ sĩ thuộc Đoàn cải lương Huỳnh Long cũng chung tay hỗ trợ chi phí điều trị cho đồng nghiệp.

“Chi phí điều trị rất cao, gia đình Bảo lại khó khăn. Anh em đoàn Huỳnh Long đang góp thêm chút tấm lòng để em vượt qua cơn cấp cứu này”, đạo diễn Hữu Quốc nói.

Nghệ sĩ Bình Tinh bày tỏ sự xót xa trước tình trạng của đồng nghiệp: “Bảo ơi cố lên, hứa là không được bỏ cuộc. Mọi người luôn bên em, đau lòng khi thấy em bị bệnh tật hành xác”.

Bảo Bảo từng nhập viện cấp cứu vì căn bệnh liên quan đến não. Sau thời gian điều trị, sức khỏe anh có dấu hiệu cải thiện và tiếp tục theo phác đồ của bác sĩ.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Bảo Bảo gặp sự cố va chạm xe. Đến ngày 9/9, khi chuẩn bị đến sân khấu làm thủ tục đi diễn, nam nghệ sĩ bất ngờ có biểu hiện méo miệng, nói không rõ tiếng. Anh được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Bảo Bảo, nhiều nghệ sĩ như Hữu Quốc, Thái Vinh, Hữu Châu, Thúy Nga, Đại Nghĩa, Võ Tấn Phát… đã quyên góp để hỗ trợ chi phí điều trị.

Bảo Bảo sinh năm 1995, xuất thân trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê diễn xuất.

Nam nghệ sĩ từng theo học tại lò đào tạo của danh hài Minh Nhí, sau đó trở thành diễn viên trẻ được chú ý tại sân khấu Trương Hùng Minh. Bảo Bảo được nhiều khán giả biết đến khi giành giải Á quân Cười xuyên Việt 2020.

Bảo Bảo từng đảm nhận vai đại tổng quản hoàng cung trong vở Truy lùng thái tử, diễn cùng NSƯT Minh Nhí và nghệ sĩ Việt Hương. Anh cũng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, phim truyền hình.

Thời gian qua, Bảo Bảo hoạt động song song ở sân khấu Trương Hùng Minh và Đoàn cải lương Huỳnh Long.