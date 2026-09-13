Chi tiết loạt gói thầu Công ty Việt Mỹ trúng liên quan Bệnh viện Bãi Cháy

TPO - Nếu tính cả hoạt động bảo dưỡng thiết bị y tế, số lượng hồ sơ đấu thầu liên quan Bệnh viện Bãi cháy (TP Quảng Ninh) trong 6 năm qua lên đến con số 13. Trong 13 hồ sơ đấu thầu này, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng 12 gói với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng.

Nhiều gói chỉ có Việt Mỹ tham dự

Rà soát dữ liệu đấu thầu công khai từ năm 2021 đến tháng 6/2026 cho thấy, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (gọi tắt là Công ty Việt Mỹ), xuất hiện trong 13 hồ sơ tại Quảng Ninh và duy nhất là đối tác của Bệnh viện Bãi Cháy. Doanh nghiệp này đã trúng 12 gói và 1 gói bị hủy thầu.

Công ty Việt Mỹ trúng tổng số 12 gói thầu liên quan Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: Hoàng Dương.

Trong số này, 12 hồ sơ do Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp tổ chức lựa chọn nhà thầu, gồm 11 gói trúng và 1 gói bị hủy. Gói còn lại là mua sắm hệ thống Cyclotron cho bệnh viện, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh (cũ) làm chủ đầu tư.

Tổng giá trị phần việc Công ty Việt Mỹ trúng được công bố là hơn 217 tỷ đồng. Đây là giá trị trúng thầu, chưa phải số tiền thực tế đã thanh toán hoặc quyết toán.

Trước khi trúng gói Cyclotron trị giá gần 200 tỷ, Công ty Việt Mỹ đã có nhiều năm cung cấp linh kiện, dịch vụ bảo trì và sửa chữa thiết bị xạ trị tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Năm 2021, doanh nghiệp trúng ba gói liên quan máy gia tốc Elekta với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Cả ba gói đều chỉ có Việt Mỹ tham dự. Tổng mức giảm so với giá được duyệt của ba gói là 11,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, gói bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính Elekta Synergy Platform, được Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức lựa chọn nhà thầu lần đầu vào tháng 4/2022. Biên bản mở thầu thể hiện chỉ Công ty Việt Mỹ tham dự, nhưng gói thầu sau đó bị hủy với lý do hồ sơ dự thầu không đáp ứng.

Khoảng một tháng sau, bệnh viện Bãi Cháy lại tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với cùng nội dung công việc. Công ty Việt Mỹ tiếp tục là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu với giá hơn 3,2 tỷ đồng, bằng đúng giá gói thầu được phê duyệt.

Năm 2023, Việt Mỹ trúng tiếp 3 gói thầu tại Bệnh viện Bãi Cháy, tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Đây là các gói mua linh kiện sửa chữa, bảo trì nhân công và bảo trì trọn gói hai hệ thống máy gia tốc xạ trị Elekta Synergy Platform. Cả 3 gói thầu đều chỉ có doanh nghiệp này tham dự.

Năm 2024, Công ty Việt Mỹ tiếp tục trúng gói thầu mua bộ xử lý trung tâm của hệ thống đo liều tương đối và máy đo liều tuyệt đối dùng trong xạ trị với giá 1,25 tỷ đồng. Gói thầu chỉ có Việt Mỹ tham dự, giá trúng bằng đúng giá được duyệt.

Năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục trúng gói thay thế sợi đốt súng điện tử để sửa máy gia tốc Elekta, với giá 260 triệu đồng, không phát sinh tiết kiệm.

Cùng năm, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức gói bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị bức xạ với tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng. Việt Mỹ trúng phần bảo trì nhân công trong 12 tháng cho hai máy gia tốc Elekta, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Gói này có hai nhà thầu tham dự, nhưng mỗi đơn vị dự các phần việc khác nhau. Nhà thầu còn lại dự các phần bảo trì máy chụp cắt lớp mô phỏng và máy gamma camera, không cạnh tranh trực tiếp với phần việc của Công ty Việt Mỹ.

Đến tháng 5/2026, Việt Mỹ tiếp tục trúng gói mua linh kiện sửa máy gia tốc Elekta tại Bệnh viện Bãi Cháy với giá hơn 3 tỷ đồng. Đây cũng là gói chỉ có một nhà thầu tham dự, giá trúng bằng giá được phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy đang thi công. Ảnh: Hoàng Dương.

Như vậy, tổng giá trị 11 gói Công ty Việt Mỹ trúng do Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp tổ chức là gần 17,9 tỷ đồng. Phần lớn hợp đồng tập trung vào hai hệ thống máy gia tốc Elekta Synergy Platform.

Đặc thù kỹ thuật và yêu cầu ủy quyền từ nhà sản xuất có thể hạn chế số doanh nghiệp đủ điều kiện sửa chữa, bảo trì thiết bị xạ trị. Tuy nhiên, việc nhiều gói liên tiếp chỉ có một nhà thầu tham dự đặt ra yêu cầu về quá trình khảo sát thị trường, xây dựng hồ sơ mời thầu và tìm kiếm các nhà cung cấp khác.

Gói Cyclotron 199,8 tỷ đồng được mua sắm trực tiếp

Gói có giá trị lớn nhất Việt Mỹ trúng tại Quảng Ninh là gói mua sắm hệ thống Cyclotron thuộc dự án cải tạo Bệnh viện Bãi Cháy để đầu tư hệ thống Cyclotron, PET/CT.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 12/12/2025. Ngày 13/06/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với đợt đầu tư thứ ba của dự án.

Bốn ngày sau, ngày 17/06/2026, chủ đầu tư phê duyệt Công ty Việt Mỹ trúng gói mua sắm hệ thống Cyclotron theo hình thức mua sắm trực tiếp. Giá gói thầu là 200 tỷ đồng, giá trúng 199,8 tỷ đồng, giảm 200 triệu đồng, tương đương 0,1%.

Thiết bị được công bố là hệ thống Cyclone KIUBE, Cyclone KIUBE 150, xuất xứ Bỉ. Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Theo Điều 25 Luật Đấu thầu, mua sắm trực tiếp được áp dụng khi nhà thầu đã trúng một gói cung cấp hàng hóa tương tự thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế và đã ký hợp đồng trước đó. Số lượng từng hạng mục không được vượt quá 130% so với hợp đồng trước; đơn giá không cao hơn và phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm hoàn thiện hợp đồng. Thời gian từ khi ký hợp đồng trước đến khi phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

12 hồ sơ do Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp tổ chức lựa chọn nhà thầu Việt Mỹ gồm 11 gói trúng và 1 gói bị hủy.

Kết quả đấu thầu công khai tại một số bệnh viện cho thấy, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, tháng 1/2026, Công ty Việt Mỹ trúng gói cung cấp hệ thống Cyclotron và PET/CT với tổng giá 184 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống Cyclotron model Cyclone KIUBE, xuất xứ Bỉ, có giá 150 tỷ đồng; hệ thống PET/CT có giá 34 tỷ đồng. Cùng dòng Cyclone KIUBE, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, giá trúng là 199,8 tỷ đồng. Một gói khác tại Nghệ An có giá trị phần việc tương đương 199,8 tỷ đồng và được trao cho liên danh có Công ty Việt Mỹ tham gia.