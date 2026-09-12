Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 133 người nghi ngộ độc ở Huế

TPO - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế (phường Phong Điền, TP. Huế), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế TP. Huế khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 11/9 ghi nhận 47 trường hợp nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế. Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đại diện lãnh đạo TP. Huế và Sở Y tế thành phố thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Tuy nhiên, trong ngày 12/9, tổng số bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được ghi nhận tăng lên 133 trường hợp. Trong đó, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 16 bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 117 bệnh nhân.

Các bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu được xác định là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP. Huế chỉ đạo các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản; thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.