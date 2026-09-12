Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 133 người nghi ngộ độc ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế (phường Phong Điền, TP. Huế), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế TP. Huế khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 11/9 ghi nhận 47 trường hợp nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế. Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

ngo-doc-lanh-dao-tham.jpg
Đại diện lãnh đạo TP. Huế và Sở Y tế thành phố thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Tuy nhiên, trong ngày 12/9, tổng số bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được ghi nhận tăng lên 133 trường hợp. Trong đó, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 16 bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 117 bệnh nhân.

Các bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu được xác định là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP. Huế chỉ đạo các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản; thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.

Ngọc Văn
#Huế #nghi ngộ độc thực phẩm #công nhân nhập viện #Phong Điền #Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 #Bộ Y tế #Cục An toàn thực phẩm #điều tra ngộ độc thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe