Tin mới vụ hơn 170 người nghi ngộ độc tại Huế

TPO - Sở Y tế TP. Huế yêu cầu tạm ngưng bếp ăn cung cấp suất ăn cho Công ty Scavi Huế để phục vụ điều tra nguyên nhân, trong khi số người phải đến cơ sở y tế sau bữa ăn đã tăng lên hơn 170. Scavi Huế cũng vừa phát thông cáo về sự việc.

Sáng 13/9, thông tin từ Sở Y tế TP. Huế cho biết, vừa yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty Scavi Huế, cho đến khi xác định được nguyên nhân vụ nghi ngộ độc xảy ra đối với hơn 100 công nhân của công ty.

Sở Y tế yêu cầu Công ty Scavi Huế phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý. Việc tạm ngưng bếp ăn nhằm phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xác định nguyên nhân khiến số lượng công nhân phải đến cơ sở y tế tăng cao.

Số công nhân Công ty Scavi Huế bị nghi ngộ độc buộc phải can thiệp y tế đã tăng lên hơn 170 người.

Trước đó, trưa 11/9, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 40 công nhân Công ty Scavi Huế có triệu chứng bất thường về sức khỏe sau bữa ăn buộc phải can thiệp y tế. Đến nay, số người được cấp cứu, điều trị và theo dõi tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế đã tăng lên hơn 170 người.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế TP. Huế khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguyên nhân và nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân; đồng thời đề nghị các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Trong thông cáo báo chí về sự việc phát đi sáng 13/9, Công ty Scavi Huế cho biết, vào ngày 11/9, một số thành viên làm việc tại công ty xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe và được đưa đến bệnh viện kiểm tra, theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ban điều hành công ty đã phối hợp với các bệnh viện để chăm sóc, theo dõi và điều trị những người bị ảnh hưởng; đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, điều trị và các chi phí cần thiết trong thời gian điều trị.

Công ty cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế và cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân, đồng thời triển khai các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.