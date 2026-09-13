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Pháp luật

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Mang mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn, 6 người bị khởi tố

Nguyễn Dũng

TPO - Sáu người bị khởi tố sau vụ một nhóm thanh thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn, đánh người tại khu vực gần hồ Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu. Trong số này, hai bị can còn bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chiều 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lai Hoàng Phúc, Lê Quốc An, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Thành Tài, Lê Thiên Lộc và Nguyễn Văn Hoàng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

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Các thanh thiếu niên liên quan tại cơ quan công an.

Riêng Lê Thiên Lộc và Nguyễn Văn Hoàng còn bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các bị can chủ yếu trong khoảng 15 -18 tuổi, sống ở phường Vũng Tàu và các khu vực lân cận.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào ban đêm, có nhiều người tham gia với các hành vi khác nhau nên quá trình điều tra, thu thập chứng cứ được tiến hành để xác định vai trò của từng người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ ngày 25/5, tại khu vực trước quán cà phê The Juicy & Smoothies Juices, gần hồ Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập để giải quyết mâu thuẫn với Hồ Ngọc Ấn.

Sau đó, một số người kéo Ấn ra khu vực vỉa hè rồi dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh nạn nhân. Trong lúc xảy ra vụ việc, một người trong nhóm còn cầm dao dạng mã tấu, có lời nói và cử chỉ đe dọa.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Lai Hoàng Phúc, Lê Quốc An, Nguyễn Ngọc Phúc và Nguyễn Thành Tài trực tiếp tham gia đánh Hồ Ngọc Ấn.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thiên Lộc chở Nguyễn Văn Hoàng về nhà lấy dao trước khi cả nhóm đến địa điểm xảy ra vụ việc. Sau khi vụ việc kết thúc, Lộc tiếp tục chở Hoàng và Vương Hữu Kỳ đi cất giấu cây dao.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời khởi tố các bị can theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ vai trò, hành vi và trách nhiệm của từng người có liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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