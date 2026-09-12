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Cuối tuần cà phê với chủ tịch phường, người dân hiến kế giữ bình yên khu phố

Nguyễn Dũng

TPO - Bên những ly cà phê cuối tuần, người dân phường Hiệp Bình (TPHCM) thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo địa phương về những vấn đề an ninh trật tự đang được quan tâm; đồng thời đề xuất phủ kín camera, phản ứng nhanh với tin báo và tăng cảnh báo để người dân không trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

Cuộc trao đổi diễn ra tại chương trình “Cà phê cùng lãnh đạo”, với chuyên đề “Tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm công nghệ cao và tệ nạn xã hội”, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tại quán cà phê nằm sát khu chợ dân cư trên đường số 6, thuộc Khu phố 24 ngày 12/9.

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Quang cảnh buổi "Cà phê cùng lãnh đạo" ở phường Hiệp Bình.

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân đề nghị địa phương tăng cường đầu tư, nâng cấp và từng bước phủ kín hệ thống camera an ninh tại các khu phố, tuyến đường và ngõ hẻm. Theo các ý kiến, camera không chỉ hỗ trợ truy xét sau khi vụ việc xảy ra mà còn có tác dụng phòng ngừa, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường tại khu dân cư.

Người dân cũng mong muốn chính quyền và công an phường xây dựng cơ chế tiếp nhận, phản hồi tin báo nhanh hơn.

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Người dân bày tỏ ý kiến tại buổi cà phê.

Tội phạm và tệ nạn cùng chuyển dịch lên mạng

Báo cáo với người dân tại chương trình, Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng Công an phường Hiệp Bình cho biết, Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

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Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng Công an phường Hiệp Bình trao đổi với người dân.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, địa phương ghi nhận 10 vụ với 3 đối tượng liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những thủ đoạn được cảnh báo gồm giả danh công an, viện kiểm sát; mời chào “việc nhẹ, lương cao”, tuyển cộng tác viên; dụ đầu tư vào sàn tài chính ảo.

Đáng chú ý, các đối tượng còn có thể sử dụng công nghệ Deepfake, DeepVoice để giả hình ảnh, giọng nói của người thân rồi dựng tình huống cần vay hoặc chuyển tiền khẩn cấp. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng “rác”, tiền số và máy chủ đặt ở nước ngoài tiếp tục gây khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra.

Đối với cờ bạc trực tuyến, trong 8 tháng, địa phương ghi nhận 12 vụ với 33 đối tượng. Riêng tháng 8/2026, lực lượng chức năng phát hiện 3 vụ với 3 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng.

Từ những ý kiến tại buổi đối thoại, Công an phường đề xuất xây dựng các kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội; tổ chức chuyên đề an toàn không gian mạng trong trường học; rà soát nhà trọ, căn hộ, tiệm cầm đồ và cơ sở kinh doanh có điều kiện. Địa phương cũng kiến nghị thiết lập kênh trao đổi nhanh với các đơn vị chuyển phát, đội ngũ shipper để nhận diện bưu phẩm bất thường.

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ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình tiếp nhận ý kiến của người dân và đưa ra các định hướng sắp tới.

Phát biểu kết luận, ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, cho biết địa phương nằm ở khu vực giáp ranh TPHCM và Bình Dương cũ, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Lãnh đạo phường đề nghị tăng cường tuyên truyền, phủ kín và nâng cấp camera an ninh đến từng khu phố, ngõ hẻm.

Nguyễn Dũng
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