TPHCM: Lý do hầm chui nút giao An Phú ngập sâu

TPO - Mưa rất lớn kéo dài nhiều giờ vào chiều tối 10/9 khiến một đoạn hầm ngập sâu, có vị trí ngập hơn nửa mét, làm giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Đến sáng 11/9, nước vẫn chưa rút hết; các đơn vị phải tiếp tục huy động thiết bị bơm hút.

Chiều 11/9, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú đã được thông xe trở lại từ đầu giờ chiều.

Trước đó, mưa rất lớn kéo dài nhiều giờ vào chiều tối 10/9 khiến một đoạn hầm ngập sâu, có vị trí ngập hơn nửa mét, làm giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Đến sáng 11/9, nước vẫn chưa rút hết, các đơn vị phải tiếp tục huy động thiết bị bơm hút.

Đoạn ngập dài hơn 50 m, nằm ở khu vực giữa hầm HC1-02, ảnh hưởng cả hai hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và chiều ngược lại.

Việc hầm tạm đóng khiến phương tiện phải dồn lên các tuyến đường phía trên, gây ùn tắc diện rộng tại nút giao An Phú.

Hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú ngập nặng do cơn mưa lớn từ chiều 10/9. Ảnh: A.X

Theo đại diện Ban Giao thông TPHCM, nguyên nhân ngập là mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối 10/9 khiến nước mặt tại khu vực nút giao không kịp thoát, tràn vào hầm.

Hầm được bố trí hai máy bơm với công suất phù hợp với lượng nước phát sinh bên trong. Tuy nhiên, lượng nước từ bên ngoài đổ vào quá lớn khiến hệ thống bị quá tải, dẫn đến ngập cục bộ tại đoạn giữa hầm. Từ đêm qua, các đơn vị đã huy động thêm máy bơm để hút nước.

“Sáng nay, thiết bị tiếp tục được tăng cường. Ban quản lý đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước đô thị và Cảnh sát PCCC để bơm nước ra khỏi hầm, khôi phục lưu thông vào đầu giờ chiều 11/9”- đại diện Ban Giao thông TPHCM thông tin.

Lực lượng chức năng huy động máy bơm cùng trang thiết bị để bơm nước khỏi hầm chui thuộc nút giao thông An Phú. Ảnh: A.X

Hầm chui HC1-02 là một trong những hạng mục chính của dự án nút giao An Phú. Công trình dài 480 m, kết nối đường Mai Chí Thọ với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hầm có 4 làn ôtô, mỗi chiều 2 làn, vận tốc thiết kế 50 km/h, được trang bị hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và trạm bơm. Gói thầu xây dựng hạng mục này có giá trị khoảng 342 tỷ đồng.

Công nhân Công ty Thoát nước đô thị TPHCM tiến hành bơm nước khỏi hầm chui vào sáng 11/9.

Lượng lớn nước được bơm ra khỏi hầm vào sáng 11/9.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, công tác bơm thoát nước cho hầm chui HC1-02 đã cơ bản hoàn tất. Các phương tiện bắt đầu lưu thông bình thường qua hầm.

Dự án nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình có quy mô 3 tầng, gồm hầm chui, các cầu vượt và đảo tròn trung tâm.

Dự án ban đầu dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 nhưng chậm tiến độ. Toàn bộ công trình nút giao thông An Phú dự kiến hoàn thành đến quý III/2027.