Tin mới nhất vụ Thiếu tá quân đội nhảy xuống sông cứu người

TPO - Trưa 13/9, lực lượng chức năng cùng Đội cứu hộ cứu nạn 116 vẫn khẩn trương tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đào Văn Lộc, người đã nhảy xuống sông Trà Lý từ khu vực cầu Bo rồi được Thiếu tá Tùng nhảy xuống cứu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm trên sông Trà Lý. Ảnh: CTV.

Sáng 13/9, trong lúc chờ tin từ lực lượng cứu hộ, bà Đào Thị Nhâm - mẹ nạn nhân Đào Văn Lộc, không giấu được nỗi đau và cho biết rất lo lắng khi cùng lúc mất liên lạc với con trai và người đã dũng cảm lao xuống dòng nước cứu con mình là Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Lao xuống dòng nước xiết cứu người

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 12/9, tại khu vực cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, một thanh niên có biểu hiện muốn tự tử.

Thời điểm đó, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ vận chuyển biển, bảng phục vụ công tác xây dựng chính quy. Khi đến khu vực cầu Bo, Thiếu tá Tùng cùng anh Đoàn Văn Tiến (SN 1984, trú phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) phát hiện anh Đào Văn Lộc (SN 1996, trú tại thôn 11, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang giằng co với mẹ là bà Đào Thị Nhâm.

Qua trao đổi, bà Nhâm cho biết anh Lộc có ý định tự tử. Trước tình huống cấp bách, Thiếu tá Tùng và anh Tiến dừng xe, tiếp cận, động viên và thuyết phục anh Lộc từ bỏ ý định dại dột. Sau một thời gian được vận động, anh Lộc đồng ý trở về nhà và nhờ Thiếu tá Tùng chở về. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, anh Lộc bất ngờ lao xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, tư trang và lao xuống sông cứu người. Khi tiếp cận anh Lộc đang chới với giữa dòng nước, Thiếu tá Tùng tìm cách đưa nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi và mất tích.

Người dân cầu mong “phép màu”

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm. Ảnh: CTV.

Theo báo cáo của Trung đoàn Bộ binh 568, khoảng 10h15 cùng ngày, Trung đoàn nhận được tin báo của người dân về sự việc. Ngay sau đó, lãnh đạo đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 568 và Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn, trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị triển khai công tác tìm kiếm hai người mất tích.

Chiếc áo của Thiếu tá Trần Văn Tùng để lại ven đường khi nhảy xuống sông cứu người.

Thông tin Thiếu tá Tùng lao xuống sông cứu người rồi mất tích nhanh chóng được người dân địa phương quan tâm. Tại khu vực cầu Bo, nhiều người tập trung theo dõi, mong lực lượng cứu hộ sớm tìm thấy hai người. Anh Nguyễn Ngọc Thanh, người dân phường Trà Lý, cho biết khi nghe tin về sự việc, anh rất xúc động trước hành động của người quân nhân. “Anh bộ đội đã sẵn sàng lao xuống sông cứu người trong tình huống cấp bách. Chúng tôi chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy anh Tùng và người thanh niên, mong có phép màu xảy ra”, anh Thanh chia sẻ.