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Thiếu niên 13 tuổi đi bộ hơn 80 km tìm mẹ giữa mưa lũ

Hoài Văn

TPO - Giữa lúc mưa lớn, nhiều tuyến đường miền núi ở Đà Nẵng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét, lực lượng Công an xã Phước Năng phát hiện một thiếu niên 13 tuổi đi bộ một mình để tìm mẹ. Sau nhiều giờ xác minh, cháu bé đã được đưa về đoàn tụ với gia đình trong niềm vui và sự xúc động.

Ngày 13/9, Công an xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa hỗ trợ một cháu trai đi tìm mẹ giữa trời mưa lũ, giúp em trở về với gia đình an toàn.

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Sau khi được công an hỗ trợ, cháu bé đã đoàn tụ cùng người thân. Ảnh CA

Trước đó, chiều cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở khu vực thôn Ka Tôi, xã Phước Năng, lực lượng Công an phát hiện cháu A Quốc (SN 2013, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi bộ một mình.

Qua hỏi thăm, lực lượng chức năng được biết cháu Quốc đang trên đường đi tìm mẹ là bà Y Hành (SN 1992, cùng trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh).

Trước tình hình thời tiết mưa lớn, địa bàn miền núi có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng nhanh chóng đưa cháu Quốc về trụ sở để đảm bảo an toàn, chăm sóc và tìm hiểu thông tin về gia đình.

Từ những thông tin do cháu cung cấp, lực lượng Công an kiên trì xác minh, liên hệ với các đầu mối liên quan nhằm nhanh chóng tìm kiếm người thân và kết nối cháu với gia đình.

Đến tối cùng ngày, gia đình cháu Quốc đã đến trụ sở Công an xã Phước Năng để đón cháu về.

Cuộc gặp diễn ra trong niềm vui và sự xúc động. Sau nhiều giờ xa người thân, cháu Quốc đã được trở về trong vòng tay gia đình, còn các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ cháu cũng không khỏi vui mừng khi chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ.

Sau khi đón cháu về, gia đình đã gửi thư cảm ơn Công an xã Phước Năng, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc phát hiện, chăm sóc và hỗ trợ cháu bé tìm lại người thân giữa thời điểm mưa lũ.

Hoài Văn
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