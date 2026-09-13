Cứu 3 du khách bị dòng chảy cuốn xa bờ ở biển Mỹ Khê

TPO - Trong lúc tắm tại biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), 3 du khách bất ngờ bị dòng chảy mạnh cuốn ra xa bờ. May mắn cả 3 được lực lượng chức năng phát hiện và đưa vào bờ an toàn.

Ngày 13/9, lực lượng quản lý biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, vừa kịp thời cứu 3 du khách bị dòng chảy mạnh cuốn ra xa bờ khi đang tắm biển.

Theo đó, khoảng 6h25 cùng ngày, trong lúc tắm tại biển Mỹ Khê, 3 du khách bất ngờ bị dòng chảy mạnh cuốn ra xa bờ.

Phát hiện các nạn nhân phát tín hiệu cầu cứu, lực lượng thuộc Tổ quản lý biển Mỹ Khê nhanh chóng tiếp cận, lần lượt đưa cả 3 người vào bờ an toàn.

Biển Mỹ Khê nơi xảy ra sự việc.

Hiện nay, thời tiết trên biển Quảng Ngãi có diễn biến bất lợi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Gió mạnh, sóng lớn và dòng chảy xa bờ có thể gây nguy hiểm cho người tắm biển, đặc biệt tại những khu vực không được kiểm soát.

Theo Tổ quản lý biển Mỹ Khê, lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, quan sát tại khu vực tắm biển, đồng thời phát cảnh báo trên hệ thống loa, nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ các quy định an toàn.

Lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân, du khách cần theo dõi tình hình thời tiết trước khi xuống biển, không tắm khi có cảnh báo nguy hiểm, không bơi ra khu vực nước sâu hoặc quá xa bờ. Khi phát hiện người gặp nạn, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ, tránh tự ý xuống nước cứu người nếu không có kỹ năng.