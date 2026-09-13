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Bé trai 6 tuổi đi lạc, chú chó ở bên bảo vệ suốt đêm

Huỳnh Thủy

TPO - Bé trai 6 tuổi ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) đi lạc từ chiều 12/9 vừa được lực lượng chức năng tìm thấy. Đáng chú ý, chú chó của gia đình đã theo bé, ở bên bảo vệ suốt đêm giữa khu vực núi.

Trưa 13/9, tin từ UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cháu N.G.K. (SN 2020) đã được tìm thấy an toàn sau gần một ngày đi lạc. Đáng chú ý, chú chó của gia đình đã đi theo và ở bên cháu suốt đêm.

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Cháu bé được tìm thấy sau khi đi lạc từ chiều 12/9, phía sau là chú chó đen đã bảo vệ cháu.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/9, cháu N.G.K. rời khỏi nhà tại khu vực 24 Gian, TDP Long Hải Bắc, phường Sông Cầu. Không thấy cháu trở về, gia đình trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Sông Cầu phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm cháu bé tại nhiều khu vực.

Đến khoảng 9h ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu K. tại một khu vực núi, cách nhà khoảng 10km. Khi được tìm thấy, cháu bé an toàn và có chú chó màu đen của gia đình ở bên cạnh.

Theo gia đình, chú chó được nuôi khoảng 2 năm, thường quấn quýt với cháu N.G.K. Khi cháu rời nhà, chú chó đã đi theo và ở bên cháu suốt đêm.

Sau khi được tìm thấy, cháu N.G.K. được đưa về chăm sóc sức khỏe và bàn giao cho gia đình.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bé trai #chó bảo vệ #đi lạc

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