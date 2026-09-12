Phát hiện hàng chục công trình 'vây' hành lang đường dây 110kV ở Đồng Nai

TPO - Qua kiểm tra tại phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, ngành điện phát hiện 26 trường hợp hộ dân có công trình xây dựng cần tiếp tục xác minh, xử lý do liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện 110kV.

Ngày 12/9, Công ty Điện lực Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Công Thương về tình hình các hộ dân xây dựng công trình, nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện 110kV trên địa bàn xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch cũ, nay thuộc phường Nhơn Trạch.

Đường dây 110kV phục vụ khu công nghiệp tại Nhơn Trạch

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, qua công tác kiểm tra, quản lý vận hành các tuyến đường dây 110kV Long Thành 2 - Nhơn Trạch 6, Long Thành 2 - Nhơn Trạch 5 và Long Thành 2 - Hoysung 2, đơn vị quản lý vận hành phát hiện một số hộ dân tổ chức thi công, xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực tờ bản đồ số 38.

Các công trình nằm các thửa đất số 552, 553, 556 và 25, có liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện 110kV.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận 26 trường hợp có công trình xây dựng cần tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Trong số này, mới lập biên bản làm việc được 2 trường hợp. Còn 24 trường hợp chưa lập được biên bản do chủ hộ khóa cửa hoặc vắng mặt.

Theo ngành điện, việc xây dựng công trình tại khu vực này có nguy cơ ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn của đường dây dẫn điện trên không; đồng thời gây khó khăn cho công tác kiểm tra, quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố.

Các công trình nếu không được kiểm tra, xử lý kịp thời còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện, sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện an toàn và ổn định.

Để xử lý tình trạng trên, đơn vị quản lý vận hành đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương, có văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh hiện trạng từng công trình và yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan chấm dứt việc xây dựng khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn.

Đường dây 110kV tại Nhơn Trạch

Đơn vị này cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý các trường hợp xây dựng có liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình điện lực; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp vào mục đích khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tuy nhiên, theo báo cáo, đến nay các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở có liên quan đến hành lang đường dây 110kV tại khu vực này vẫn còn tồn tại và chưa được xử lý.

Công ty Điện lực Đồng Nai cảnh báo, nếu không sớm kiểm tra, xác định hiện trạng pháp lý và xử lý, các công trình có thể vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV, gây nguy cơ tai nạn điện đối với người dân và người lao động.

Bên cạnh đó, việc công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng hoặc có người sinh sống sẽ khiến công tác xử lý sau này trở nên phức tạp hơn. Do đó, ngành điện cho rằng việc sớm xác định hiện trạng và xử lý các trường hợp trên là cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn điện và sự cố lưới điện từ sớm, từ xa.

Trước vụ việc trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với UBND phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai để làm rõ các thông tin liên quan. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên hệ, UBND phường Nhơn Trạch vẫn chưa có phản hồi về vấn đề này.