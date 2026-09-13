'Cát tặc' trên sông Trà Bồng đồng loạt ký cam kết bỏ nghề

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Bồng, khu vực giáp ranh giữa xã Trà Bồng và Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền địa phương đã mời những người liên quan lên làm việc, yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Ngày 13/9, ông Lê Minh Vương - Chủ tịch UBND xã Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Trà Bồng.

Theo ông Vương, ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND xã Đông Trà Bồng đã chỉ đạo Công an xã và Phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin.

Các lực lượng chức năng đã mời những người liên quan đến các nhóm khai thác cát trái phép được phản ánh lên làm việc, thu thập thông tin, lấy lời khai và yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Những người này sau đó đã ký cam kết chấm dứt hoạt động khai thác cát trái phép, không tái phạm.

Ngang nhiên đưa xe tải ra đoạn sông Trà Bồng (xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) để khai thác cát trái phép. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Trà Bồng từ sau khi báo chí phản ánh và chính quyền vào cuộc, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực được phản ánh đến nay không còn xảy ra.

Chính quyền xã cũng đã chỉ đạo Công an xã mời những người liên quan đến các nhóm khai thác cát trái phép lên làm việc để xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan, xây dựng phương án kiểm tra, xử lý và ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn.

Theo UBND xã Trà Bồng, trước đó Công an xã đã phát hiện, xử lý 2 vụ xe tải vận chuyển cát trái phép trên địa bàn. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác, vận chuyển cát trái phép, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Dọc bờ sông xuất hiện nhiều hố sâu lớn, nhỏ do hoạt động khai thác cát để lại. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trước đó, ngày 24/8, Báo Tiền Phong có bài phản ánh “Cát tặc ngang nhiên 'rút ruột' sông Trà Bồng”. Theo phản ánh của người dân khu vực giáp ranh giữa xã Trà Bồng và Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại nhiều điểm trên sông Trà Bồng.

Các đối tượng hoạt động cả ngày lẫn đêm, sử dụng xe tải, máy múc và cả máy cày để đưa cát ra khỏi lòng sông. Dọc khu vực bờ sông xuất hiện nhiều dấu vết khai thác, hố sâu do các đối tượng trộm cát để lại. Đáng chú ý, dù chính quyền địa phương cho biết đã kiểm tra, xử lý, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn tái diễn.

Ngay sau phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Bồng.

Hoạt động khai thác cát trái phép ở xã Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Nguyễn Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh; xử lý nghiêm hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã Trà Bồng và Đông Trà Bồng tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên sông Trà Bồng; phối hợp với các sở, ngành và lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý hiệu quả, chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này.

Chủ tịch UBND các xã Trà Bồng và Đông Trà Bồng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này.